Antioquia

Alias Primo Gay habría muerto en Antioquia: autoridades verifican reveladora fotografía

Inteligencia militar trata de establecer lo ocurrido.

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Redacción Semana
16 de marzo de 2026, 2:31 p. m.
Néider Yesid López Uñate, conocido como Primo Gay, es un guerrillero de las disidencias del frente 36 de las Farc.
Néider Yesid López Uñate, conocido como Primo Gay, es un guerrillero de las disidencias del frente 36 de las Farc. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA API

Este lunes, 16 de marzo, circula en redes sociales una foto de la presunta muerte de alias Primo Gay, por lo que el Ejército Nacional, mediante la inteligencia, trata de establecer su veracidad.

Alias Primo Gay es integrante de las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá y en la operación para darle de baja participaron integrantes del Gaula Militar y Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares en límites de Briceño con Ituango.

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Se trata de Néider Yesid López Uñate, influencer criminal del frente 36 de las disidencias en Antioquia. SEMANA consultó con fuentes militares, quienes fueron cautas en confirmar el hecho, por lo que trabajan con las tropas en el terreno.

Y es que este sujeto es el cuarto cabecilla del frente 36 de las disidencias Farc, con incidencia delictiva en los municipios de Briceño, Campamento, Valdivia, Angostura y Anorí, subregión nordeste y norte de Antioquia.

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La mamá de Primo Gay y una hermana están bajo detención domiciliaria. Él tiene orden de captura por varios delitos de lesa humanidad.
La mamá de Primo Gay y una hermana están bajo detención domiciliaria. Él tiene orden de captura por varios delitos de lesa humanidad. Foto: SUMINISTRADO A SEMANA - API

Asimismo, se conoció que este sujeto sería el principal dinamizador de la ejecución de homicidios selectivos, extorsiones, desplazamientos, minería ilegal, reclutamiento y acciones ofensivas.

“Sostendría coordinaciones delictivas con el ELN, con quienes tendría alianzas criminales para confrontar los componentes armados del Clan del Golfo, por la disputa de las rentas criminales”, precisaron las autoridades en uno de sus informes de inteligencia que conoció esta revista.

Además, es el presunto responsable de haber ordenado y coordinado el hostigamiento a la Estación de Policía del municipio de Valdivia, en la que perdió la vida la patrullera de policía María Vieda Almario.

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Alias Calarcá.
Alias Calarcá. Foto: Esteban Vega La-Rotta

Asimismo, tiene orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, extorsión y desplazamiento forzado.

Se espera que en las próximas horas las autoridades puedan pronunciarse frente a estos hechos, mientras se encuentran adelantando las respectivas verificaciones del caso. No descartan que haya integrantes de este grupo armado ilegal capturados por el Ejército Nacional.