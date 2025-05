Así fue la dura crítica de Vicky Dávila al Gobierno Petro por el cabildo en Barranquilla

Tras la finalización del Foro Líderes CUC 2025, bajo el lema Las Voces de la Juventud de la Universidad de la Costa, la precandidata presidencial Vicky Dávila criticó fuertemente el cabildo que está promoviendo el presidente de Gustavo Petro tras el hundimiento de la consulta popular.

“Mire, a mí me ha sorprendido. Estuve en el mercado y usted puede creer que nadie sabe qué es un cabildo. Es pura paja, eso es lo que es. Por eso en este Gobierno se aprovechan del desconocimiento de los colombianos. Nadie sabe qué es ni para qué sirve. Y lo que sí saben es que están haciendo campaña con la plata de los colombianos para quedarse con este proyecto político destructivo para el 26”, dijo Dávila.

La comunicadora señaló que todas estas convocatorias desde el gobierno de Gustavo Petro tienen que ver con unas supuestas intenciones políticas por las elecciones de 2026.

“La gente no es boba. La gente sabe en qué andan. Hoy yo he venido aquí a Barranquilla donde digo: ‘yo llegué antes de que empiece a oler azufre’. Esa es la verdad y con un mensaje muy cerrado: lo que importa es Colombia”, agregó Dávila.

La periodista Vicky Dávila envió un contundente mensaje Gustavo Petro. | Foto: Semana/Presidencia

La precandidata también resaltó que, según las encuestas, existe un amplio porcentaje de rechazo hacia el actual Gobierno, lo que hace que para las elecciones de 2026 no quede la izquierda.

“Hoy todas las encuestas indistintamente hablan de un 60 % de los colombianos en oposición. Y eso es muy poderoso y es muy importante. Esa oposición que hay en las calles, firme, valerosa, fuerte, que no se mueve un centímetro, está haciendo una exigencia a los líderes de la oposición. Y es que ellos quieren una oposición que una y no que divida”, indicó.

Asimismo, indicó que hay varios sectores de Colombia que han colocado, según ella, sus intereses personales sobre el bienestar de los colombianos.

“Una oposición que no esté haciendo trampitas o zancadillas para que incluso gente de su mismo sector no llegue, sino que lleguen ellos. Una oposición que se mira al espejo y no es capaz de hacerse una autocrítica”, precisó.

Vicky Dávila es precandidata presidencial. | Foto: Archivo particular

Al mismo tiempo, indicó: “Hay que ser capaz de hacer una autocrítica y de decir ‘no estamos haciendo lo suficiente’. ¿Qué hacemos para rescatar a Colombia? Ellos están reclamando una oposición que no tenga cálculos electoreros, que deje de estar cuidando su parcela, que deje de estar pensando en ellos mismos. Pensemos en Colombia”.

El olvido de Barranquilla

La periodista Vicky Dávila también dijo que Barranquilla junto con otras ciudades capitales han sido olvidadas desde el gobierno de Gustavo Petro, incluso a varias zonas del Caribe colombiana.

“Es pura paja que vienen a Barranquilla mucho. Claro, Barranquilla es una berraquera, pero la verdad es que no quieren a Barranquilla como no quieren a Antioquia, como no quieren a Bogotá”, dijo.

Al mismo tiempo, recordó algunos de los proyectos que les han quitado a la capital del Atlántico desde el Gobierno Petro.

“Les han quitado los proyectos. En el caso de Barranquilla, les quitaron el sueño de la Fórmula 1, les quitaron los Juegos Panamericanos, les quitaron el Foro Global de Migración. ¿Eso es amor? No. Este Gobierno está enseñado a dar desamor”, señaló.

Dávila también hizo una crítica sarcástica hacia uno de los hombres cercanos al petrismo: “Mire a Gustavo Bolívar cómo lo tienen, el que los ama tanto”.

Llegó al mercado

La periodista también estuvo en zonas populares en las que habló con los ciudadanos, quienes le expresaron sus preocupaciones: “Estaba en el mercado y fue duro oír las historias. La gente la está pasando muy mal. Es cierto, el gobierno local los ayudó, los reubicó, pero ellos tienen sus necesidades. No están buenas las ventas. Muchos se quejaron”.

Estuve en el mercado de Barranquilla y la verdad, Gustavo, nadie sabe qué es el tal cabildo abierto, pero saben que lo convocan para agitar y hacer campaña para el 26. Descarados!!!! Miren esto tan revelador. Así es que se aprovechan politiqueramente de las necesidades del más… pic.twitter.com/2osFUh3B8c — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) May 20, 2025

Añadió que los reclamos más comunes giran en torno al incumplimiento de promesas y la falta de oportunidades.