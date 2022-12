Barranquilla: Estos son los cortes de luz para este jueves 22 de diciembre

La empresa de energía, Air-e, encargada del suministro del servicio en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, anunció nuevas interrupciones este jueves 22 de diciembre en el fluido eléctrico.

De acuerdo con la compañía, los cortes de luz son debidos a los trabajos para seguir fortaleciendo su red eléctrica en los sectores de Villa Carolina y La Floresta, en el norte de la ciudad.

“Entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde se ejecutarán obras en la calle 91 con la carrera 75B y en las calles 88 a la 90 con las carreras 75B a la 76 en La Floresta”, dijeron desde Air-e.

Mientras tanto, en el mismo horario se adelantarán obras en la calle 92 con la carrera 75B en Villa Carolina.

“Para el caso del circuito San Roque hay trabajos programados entre las 8:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde en la calle 41 con la carrera 33 en el barrio Chiquinquirá. Adicionalmente, de 8:20 de la mañana a 5:00 de la tarde en la carrera 11 con la calle 40 en el barrio La Victoria”, indicaron desde la empresa.

En el barrio 7 de Abril realizarán trabajos en la calle 68 con la carrera 1 sur entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Por otra parte, señalaron que se presentarán breves interrupciones en el circuito San Salvador de la siguiente manera: de 8:37 a. m., a 9:40 a. m., en la Calle 84 con la carrera 80 en San Salvador; de 10:00 a. m., a 10:40 a. m., calle 79B con la carrera 75 en El Castillo; de 11:00 a. m., a 11:40 a. m., calle 80 con la carrera 78 en el barrio Paraíso; de 1:30 p. m., a 2:00 p.m. calle 79B con la carrera 74A en El Castillo; de 2:00 p. m., a 3:00 p. m., calle 79C con la carrera 78 en El Castillo.

La empresa también anunció que se adelantarán trabajos en el municipio de Galapa.

Según el informe oficial, serán intervenciones en las redes de la siguiente manera:

De 8:15 a.m. a 9:00 a.m. carrera 6 con la calle 110 (vía zona rural de Galapa); de 9:30 a.m. a 10:15 a.m. carrera 24 con la calle 12 en el barrio San Francisco; de 10:45 a.m. a 11:30 a.m. carrera 24 con la calle 13 en el barrio San Francisco; de 12:00 del mediodía a 12:45 del mediodía carrera 14 con la calle 23 en el barrio San Francisco; de 1:15 p.m. a 2:00 p.m. carrera 24B con la calle 14 en el barrio San Francisco; de 2:30 p.m. a 3:15 p.m. carrera 25 con la calle 14 en el barrio San Francisco; de 3:45 p.m. a 4:30 p.m. carrera 25 con la calle 13 en el barrio La Esperanza; de 5:00 p.m. a 5:45 p.m. carrera 25B con la calle 13 en el barrio La Esperanza de Galapa.

Incendio afecto fluido eléctrico

Un voraz incendio registrado en la zona del puesto de Barranquilla en una empresa que almacena combustibles causo una gran emergencia en la capital del Atlántico que originó el corte del fluido eléctrico por varias horas este miércoles.

La medida se tomó por seguridad debido a la magnitud de la emergencia, que incluso sigue siendo atendida y que se presume perdurara por tres días más.

Según indicó la empresa de energía, fue necesario poner en funcionamiento el nuevo circuito Norte 5 y así normalizar el suministro de energía al barrio Las Flores y la empresa Tecnoglass.

“Este nuevo circuito sale de la subestación norte, la cual está ubicada en inmediaciones del Colegio San José, en el corredor universitario. Actualmente y a raíz del incendio, los circuitos Tecnoglass y Tajamares están desenergizados por solicitud de los organismos de socorro”, explicaron desde la empresa de energía.