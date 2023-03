Barranquilla: ¿Transmetro, sin control? No hay supervisores y los colados hacen de las suyas

El sistema de transporte masivo y articulado de Barranquilla, Transmetro, no ha surtido el proceso de contratación de guías, es decir, aquellas personas que se ubican en cada una de las estaciones para atender los requerimientos de pasajeros y evitar los mal llamados colados.

Debido a lo anterior, existe una ausencia de supervisores y los usuarios, en su mayoría jóvenes, aprovechan la situación para ingresar al sistema sin realizar el respectivo pago del pasaje.

#Barranquilla | Transmetro no ha generado los procesos de contratación de supervisores en las estaciones y los usuarios aprovechan para colarse. pic.twitter.com/TwK7AhdCOm — Isaac Rivera (@IsaacRiveraB) March 10, 2023

En videos quedaron captadas varias personas evadiendo los torniquetes instalados en las troncales ubicadas sobre la calle Murillo y la calle 53.

Colados en Transmetro. - Foto: SEMANA

Colados en Transmetro. - Foto: SEMANA

Colados en Transmetro. - Foto: SEMANA

Según conoció SEMANA, la contratación del personal de guías se ha visto truncada porque los concesionarios (Sistur y Metrocaribe) no han girado los recursos financieros que se requieren. De igual forma, este medio pudo establecer que los operadores plantearon una nueva propuesta para mejorar la logística y el trabajo de los guías, pero todavía no hay concertación con la empresa Transmetro. Por ello, aún no hay contrato.

Situación de Transcaribe en Cartagena

Transcaribe continúa sus operaciones en medio de su plan de contingencia por la suspensión del sistema de recaudo.

El pasado lunes, 6 de marzo, la Procuraduría desarrolló la segunda mesa de trabajo con Transcaribe y el concesionario de recaudo Colcard, contando con el acompañamiento de Secretaría del Interior, Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (Datt) y el Ministerio de Transporte.

Resulta que el sistema de recaudo, es decir, el método que se emplea para cobrar el valor del pasaje, está a cargo de un consorcio conocido como Colcard. Pues bien, desde Transcaribe explicaron que Dataprom, proveedor y socio de Colcard, suspendió el servicio de recaudo.

En atención a lo anterior, se implementó un plan de contingencia para evitar traumatismo en el sistema y garantizar la operación del mismo.

Como parte de los acuerdos para minimizar la afectación a los usuarios, y garantizar menos retrasos y aglomeraciones en la venta de tiquetes, se establecieron los siguientes ajustes:

Se aumentó el número máximo de tiquetes por usuario: ahora cada usuario podrá comprar hasta cuatro tiquetes por transacción.

Además, se amplió la vigencia de los tiquetes, que serán válidos hasta un día después de superada la contingencia.

Se informó por parte del concesionario de recaudo que, a la fecha, tiene dispuestos 38 puntos para la compra de tiquetes en las 17 estaciones del SITM y el patio portal.

Es importante indicar que, de acuerdo a lo dispuesto contractualmente, el concesionario Colcard tiene a su cargo la garantía y ejecución del protocolo manual de recaudo por contingencia, que minimice la afectación al usuario, al no contar con la disponibilidad del sistema.

Transcaribe tiene dispuestos 38 puntos para la compra de tiquetes en las 17 estaciones del SITM y el patio portal - Foto: Autor Anónimo

¿Cómo funcionan los tiquetes?

Durante toda la operación habrá taquilleros en todas las estaciones, quienes venderán a los usuarios los tiquetes de acceso, recibiendo el pago en efectivo.

Cada tiquete tendrá el costo correspondiente al valor habitual del pasaje en el sistema, es decir, 3.000 pesos, y se venderán máximo dos tiquetes por usuario.

En cada estación, habilitarán un torniquete único para entrada y otro para salida. En el torniquete de entrada, el usuario entregará su tiquete al guarda de seguridad, quien se quedará con la colilla, mientras que el resto del tiquete se devolverá al usuario.

Hay que recordar lo siguiente: