Cero muertes en Barranquilla durante llegada de Año Nuevo; balance de las autoridades

La Policía entregó un reporte oficial en el que aseguró que no hubo muertes violentas en la ciudad.

La Policía Metropolitana de Barranquilla entregó un balance positivo de la celebración de fin de año en la ciudad y aseguró que durante el 31 de diciembre del 2022 no se registraron pérdidas de vida de manera violenta, dejando una reducción del 100 % en comparación con el 31 de diciembre de 2021 cuando ocurrió un caso.

“Gracias a las actividades de prevención y control que se programaron en el marco del ‘Plan San Pedro Claver’, se logró no solo la disrupción de este delito, sino que también se evitó que se generaran posibles alteraciones al orden público en eventos no autorizados”, indicaron las autoridades.

Dentro de los planes que se realizaron durante este fin de año estuvieron las caravanas por la vida y las reacciones motorizadas que se dispusieron para Barranquilla y su área metropolitana, con ellas, según las autoridades, se intervinieron unas 50 fiestas callejeras no autorizadas. De igual forma, no se permitió el montaje de eventos en establecimientos comerciales que no cumplieran con la normatividad.

“Durante el 31 de diciembre también fueron capturadas nueve personas por diferentes delitos y siete armas de fuego fueron Incautadas. 10 ciudadanos fueron trasladados a la UCJ y 78 fueron sancionados con comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia”, dijeron desde la institución.

En cuanto a actividades de la Seccional de Tránsito y Transporte, fueron impuestos 282 comparendos por diferentes infracciones al Código Nacional de Tránsito; y 24 motos y cuatro automotores fueron inmovilizados.

Sin embargo, durante las primeras horas del nuevo año, se registró en el municipio de Soledad una pérdida de vida por proyectil de arma de fuego, situación que ya es objeto de investigación. Sin embargo, hay que destacar que el primero de enero de 2022 fueron tres casos.

“En la madrugada del primer día del año se impusieron seis comparendos por infracciones al Código Nacional de Convivencia y 36 por infracciones al Código Nacional de Tránsito. De igual forma, cinco motos y dos automóviles fueron inmovilizados”, anotaron desde la MEBAR.

Un año con reducción de pérdidas de vida

En medio del balance entregado desde la Policía Metropolitana de Barranquilla destacaron el trabajo anticipativo derivado de la investigación criminal y de información de inteligencia, así como las actividades de prevención y control del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

“La Policía Metropolitana de Barranquilla puede reportar una disminución de homicidios durante el 2022 en comparación con 2021 del 3% con 19 casos menos”, destacaron como un balance positivo.

La ciudad que más reducción tuvo fue Soledad, de acuerdo con las autoridades, con 13 %, equivalente a 28 casos menos; seguida de Barranquilla, con 6 % representados en 22 casos menos. Otro municipio que registró un descenso de casos fue Galapa, que con una pérdida de vida menos que el año 2021 alcanzó 10 % de reducción.

Los meses en los que más se registró reducción fueron junio (-30%), agosto (-30%), septiembre (-41%), octubre (-5%) y diciembre (-24%).

“La Policía Metropolitana de Barranquilla sigue desplegando todas sus capacidades en pro de la tranquilidad de los ciudadanos”, concluyeron las autoridades policiales.