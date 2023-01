El impresionante asesinato de un joven en Candelaria, Valle: una turba lo atacó a golpes, cuchillo y disparos; todo quedó en video

Un nuevo caso de sangre se registró este fin de semana en Candelaria (Valle del Cauca), donde un joven fue golpeado brutalmente por una turba, asimismo, fue atacado con arma de fuego.

La violenta situación quedó grabada y se registró en una vía principal del municipio a plena luz del día. Aunque las autoridades se encuentran investigando, al parecer, el grupo de jóvenes estaba ingiriendo bebidas embriagantes y después se habría presentado la terrible situación.

El video muestra a la víctima en el suelo, vestía un jean, una camiseta blanca y zapatillas; posteriormente se ve como seis hombres lo agreden físicamente, unos lo patean, mientras que otro le propina varias puñaladas y otro individuo le dispara.

Los comentarios de rechazo hacia la situación no se han hecho esperar. “Esto no debe ocurrir, pues ser desalmado va en contravía a la vida, fenómeno donde participan jóvenes no ayuda a la paz total hacia la paz completa de verdad con justicia social. Falta educación humanista y resolver las causas estructurales del conflicto social y armado interno”; “este tipo de situaciones no deberían presentarse. No imagino el sufrimiento de la familia”; “las autoridades deben investigar y dar con la captura de los responsables”. Han sido algunos de los comentarios.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre este caso. Mientras que en Cali se perpetró un hecho similar el domingo 1 de enero en el barrio Marroquín, Distrito de Aguablanca, oriente de la ciudad, donde sicarios acabaron con la vida de dos personas. De acuerdo con el informe de las autoridades, una de las víctimas tenía una condición de discapacidad y se movilizaba con ayuda de una silla de ruedas.

Sobre este doble homicidio, ocurrido hacia las 7:00 a. m., aún no hay un pronunciamiento oficial de la Policía Metropolitana de Cali, lo que sí es confirmado es que las dos víctimas son hombres, aunque se desconoce sus edades e identidades.

Paralelo a este doble homicidio en Marroquín, muy cerca de ahí, en el barrio Puertas del Sol, fue asesinado otro hombre a eso de las 11:40 a. m. De esta última víctima, que es un hecho aislado, tampoco hay reporte oficial por parte de las autoridades.

Cayeron extorsionistas de comerciantes

La Fiscalía General de la Nación indicó que fueron asegurados con medida privativa de la libertad cinco presuntos integrantes del grupo delincuencial La Oficina o La Inmaculada, señalados de extorsionar a comerciantes avícolas en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca).

La investigación da cuenta que un delincuente coordinaba desde la cárcel el envío de mensajes de voz y de texto amenazantes a estos empresarios a través de WhatsApp, al tiempo que les exigía pagar entre 100.000 y 400.000 pesos mensuales para no atentar contra sus vidas, sus familiares y sus negocios.

Otros integrantes de la banda se encargaban de hacer constreñimiento directo a las víctimas, entregándoles panfletos amenazantes y de recoger los pagos producto de las extorsiones.

Además, las autoridades lograron establecer que esta estructura pretendía monopolizar el mercado, pues con base en la intimidación buscaban convertirse en los únicos comercializadores avícolas de la región.

“Los capturados son: Jennifer Lorena Alvis Londoño, alias La Mona; Stiven Alexis Ocampo Ortiz, José Ramiro Giraldo Tobón, alias Ramiro; Ana Carolina Alvis Londoño, alias Ana; y Andrés Felipe Arango, quienes fueron capturados en Tuluá por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Valle del Cauca y los grupos Gaula Militar y de Policía”, informó la Fiscalía.

A su vez, Jhon Sebastián Velásquez Rivera, alias El Enano, fue notificado en el centro carcelario donde se encuentra privado de la libertad por otros ilícitos.

Un fiscal seccional de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó cargos a los capturados por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, a los que no se allanaron.

El contundente material probatorio presentado por la Fiscalía hizo posible que un juez de control de garantías impusiera a los capturados medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.