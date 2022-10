Comerciantes en Barranquilla contemplan la posibilidad de realizar nuevas protestas por tarifas de energía

Aunque el Gobierno nacional ha sido reiterativo en que las tarifas de energía comenzarán a reducirse en noviembre, el gremio de comerciantes en Barranquilla sigue insatisfecho. Aluden que las soluciones presentadas no son suficientes, toda vez que en la región Caribe la problemática es distinta en comparación con el resto del país.

“He entrado en ese estado de frustración, máxime cuando el Gobierno no ha presentado medidas de choque, las que debieron implementarse desde septiembre. Y crece la frustración cuando solo escuchamos decir al Ministerio de Minas y Energía que están a la espera del descuento que hagan las generadoras, el que prácticamente será un rasguñito para el bolsillo de los usuarios, y no hablan de las pérdidas, no hablan de cómo detener este cobro tan lesivo e inconstitucional. Si pudiéramos quitar ese 20 o 30 % de pérdidas que incluyen en el cobro, otra cosa sería con el total de la factura”, señaló Dina Luz Pardo, directora de la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla.

Cabe recordar que, como parte del paquete de medidas anunciado, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expidió una serie de resoluciones que plantean posibles alternativas para iniciar el proceso de reducción de las tarifas de energía eléctrica en el país.

Sin embargo, en la costa Caribe la ciudadanía explica que la carestía está asociada, mayoritariamente, al cobro de las pérdidas en término de robos. Advierten que en ese paquete de medidas no se contempla la reducción o eliminación de esa tarifa.

El gremio asegura que los recibos siguen llegando con precios en alza y no se explican el porqué. Por lo anterior, comerciantes y empleados del centro estudian la posibilidad de llevar a cabo una protesta el día martes, 11 de octubre.

“Pero no se hará en el centro. Lo que se decida en asamblea lo daremos a conocer el día lunes. Porque los usuarios no están esperando solo un anuncio de la ministra con el ínfimo descuento que harán las generadoras. Esperan, además, el cambio de la fórmula para establecer el valor kilovatio mensual, como una decisión radical con respecto al concepto pérdidas”, indicó la dirigente gremial.

Además, le solicitaron a la empresa de energía Air-e que explique el funcionamiento de los medidores inteligentes, considerando que hay fallas en su operatividad.

“Los llamados medidores inteligentes no son de fácil lectura, por ello no se puede tener certeza si están o no haciendo buena lectura del consumo de cada establecimiento, por lo cual, en nombre de todos, solicito a Air-e que haga un video instructivo donde explique cómo leer estos medidores para que cada uno lleve un control y certeza de lo que lee la empresa. Que en la premura del tiempo, este video lo suban a las redes y compartan con medios de comunicación, con los usuarios y con los gremios” (sic), puntualizó Dina Luz Pardo.

Los medidores inteligentes son un sistema de tecnología avanzada que, según Air-e, permite atender oportunamente las variaciones en la calidad del suministro energético y tener un control del usuario de su consumo en tiempo real.