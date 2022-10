Con el agua en las rodillas, así quedaron vendedores en el centro de Barranquilla

Tras las fuertes lluvias de la madrugada de este miércoles 19 octubre la situación en un sector del centro de Barranquilla, donde se comercializan frutas verduras y granos, una zona conocida como el mercado de granos o Barranquillita, terminó completamente inundada por el agua que ingresa a través del caño de la Ahuyama, donde ya se realizan trabajos de mitigación.

Sin embargo, según los comerciantes del sector la situación que se intensifica desde hace muchos años con las temporadas de ola invernal, pero, esta vez los tiene en un mayor aprieto debido “al olvido y el abandono por parte de las autoridades”.

“El problema aquí en el sector del mercado de granos es que quieren solucionar con unos sacos que van a colocar, que están colocando, pero eso no va a servir porque por aquí pasa un arroyo grande, incluso los que colocaron ayer mismo se los llevo el arroyo, entonces no creo que sea la solución”, dijo Thomas Rohenes, uno de los comerciantes más antiguos de la zona a SEMANA.

Para ellos la cura resultará siendo peor que la enfermedad y no solo porque las barricadas ya no están en la zona, sino que de encontrar la manera de no ser arrastradas por el agua originaran el estancamiento de las mismas.

“Esos sacos están muy altos y cuando no llueva fuerte nos podemos inundar porque el agua tiene por donde salir, yo soy el que más está sufriendo aquí porque tengo el agua aquí al frente”, anotó Thomas.

Su negocio que tiene 115 años y por el asegura que, han pasado tres generaciones abuelo, padre, hijo, pero este ha sido el peor momento financiero de su expendio debido a las malas condiciones del sector que no permite el ingreso de clientes.

“Yo aquí llevo 47 años y esto gracias a Dios lo hemos sostenido, es el negocio más antiguo por aquí, el más viejo, pero aquí viene uno a los que Dios quiere ya, esta calle 28 ha sido la más afectada, cuando no es una cosa es otra, por las inundaciones, el arroyo que viene de la 38 y el olvido de la alcaldía”, aseveró el comerciante.

Pese a que hace algunos días las autoridades distritales estuvieron en el sitio y anunciaron una serié de trabajos, los comerciantes quieren ahora llamar la atención del Gobierno Nacional para que sean ellos quien intervengan de manera urgente en la problemática.

“Hacemos un llamado al nuevo gobierno porque aquí no hay nadie que diga, vamos a ayudarlos ene esto, estamos en un abandono total”, manifestó Thomas.

El director de la Agencia de Infraestructura, Alberto Salah, llegó al sitio el pasado 14 de octubre y explicó alguno de los trabajos que se realizaran.

“Básicamente, vamos a hacer, de una u otra manera elevar los puntos críticos en donde el caño puede resultar el caño desbordándose ante su nivel elevado e inundando toda esta área, inundando toda esta zona de la Plaza del Boliche, el mercado de granos y parte del mercado de la ciudad de Barranquilla. Todas estas cosas se van a hacer en un trabajo en equipo, o sea es un trabajo mancomunado, es un trabajo donde se ha escuchado esta necesidad y el gobierno atiende”, dijo el funcionario.

Anoto que adicionalmente serán intervenidos los puntos críticos de la Pajarera y los puntos críticos del caño que atraviesa el mercado.