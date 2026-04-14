Cortes de luz en Barranquilla este 15 de abril: Vea los sectores y barrios afectados

Se dieron a conocer cuáles serían los sectores que este miércoles 15 de abril no tendrían suministro eléctrico en la ciudad de Barranquilla; esto debido a trabajos en distintos puntos de la ciudad, como en la subestación La Unión.

Según lo que se dio a conocer, estas labores en las redes eléctricas serían adelantadas por personal de la empresa Air-e.

Se realizarán distintos trabajos en algunas redes eléctricas de la ciudad. Foto: Air-e / API

Cuáles serán los sectores afectados por los trabajos en la subestación.

Según la entidad encargada del servicio, los trabajos se llevarán a cabo entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m. “Para el caso de Unión 11, los trabajos se realizarán entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana”.

En el barrio Villa Blanca, en las calles 41C y 44, entre las carreras 2 y 2B.

En el barrio Galán, en la calle 35 a la calle 41C, entre las carreras 2 y 3A.

En Tayrona, en la calle 31 a la calle 34, entre la carrera 6B y 8.

En Las Palmas, en la calle 34 a la calle 35A, entre la carrera 7B y 8.

Además de barrios como Palmarito, San Nicolás, Universidad II etapa, Universal y El Limón.

En las horas de la tarde, en el periodo comprendido entre la 1:15 p.m. y las 3:15 p.m., se harán trabajos en el circuito denominado Unión 1. No habrá servicio eléctrico en la calle 30 entre las carreras 6B y 8; también en la calle 30 con carrera 1, a la altura de la Urbanización El Parque; en la calle 30, en el sector que alberga al Hospital Universidad del Norte, además de Parque Muvdi, Pavco y el Colegio Industrial.

En otras ubicaciones de la ciudad, los cortes serían mucho más prolongados, como lo son los de la carrera 29 con calle 34, específicamente en el barrio San Roque, donde no habrá servicio desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Varios sectores de la ciudad presentaran cortes en el suministro eléctrico. Foto: Cortesía.

Por parte de la empresa Air-e se precisó que también la subestación El Silencio será intervenida; aunque estas intervenciones serán muy breves, de aproximadamente 30 minutos cada una en el circuito Florida: van de 4:30 a.m. a las 5:00 a.m. y de 6:00 a.m. a las 6:30 a.m., en sectores como Nuevo Horizonte, Los Jobos, Las Colinas y La Florida.

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Del mismo modo, los cortes se extenderán a sectores como Campo Alegre, Ciudad Jardín y Las Terrazas.

Se recomienda a los habitantes de estos sectores tener en cuenta los horarios en los que el suministro eléctrico se cortará, para que puedan organizar su jornada y no verse grandemente afectados.