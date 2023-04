Dan de alta a la Gobernadora del Atlántico que había sido hospitalizada

En la noche del martes 4 de abril en la ciudad de Barranquilla, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se practicó una cirugía de urgencia por fuertes dolores abdominales y terminaron siendo un síndrome de abdomen agudo.

Este miércoles 12 de abril, después de ocho días, se conoció que la mandataria ya se encuentra en su lugar de residencia, fue dada de alta y se recupera de manera satisfactoria. Sin embargo, SEMANA conoció que su salida de la Clínica Portoazul donde fue atendida se dio el pasado 8 de abril y que desde entonces recibe atención médica en casa, esperando los avances en su estado de salud.

“Ella se encuentra evolucionando satisfactoriamente, según su equipo médico”. Ahora bien, Noguera estará incapacitada durante los próximos días y retomará sus labores una vez tenga el alta médica. Indicaron desde la secretaria de Salud en su momento.

En este momento las funciones de la mandataria de los atlanticenses las desarrolla el secretario general, Raúl Lacouture, quien fue nombrado como gobernador encargado hasta que la gobernadora, Noguera, terminé sus días de licencia médica.

Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico. - Foto: Cortesía Gobernación de Atlántico

¿Diclofenaco con bacterias en Barranquilla?

Luego de que un mensaje de WhatsApp se hiciera viral en Barranquilla y alcanzara miles de personas, en el departamento del Atlántico, alertando sobre un medicamento que habría llegado en mal estado a la ciudad y estaría causando la muerte de personas, las autoridades se pronunciaron explicando lo sucedido.

Según el mensaje de audio que se ha reenviado, se trata de un lote de Diclofenaco; un analgésico miembro de la familia de los antiinflamatorios no esteroideos habría llegado afectado con una bacteria e incluso ya había supuestamente causado la muerte de cinco personas.

Según dice el mensaje el medicamento llegó en mal estado, Autoridades lo desmienten - Foto: Getty Images / NurPhoto / Colaborador

“Frente a la circulación en redes sociales de mensajes y audios en grupos de WhatsApp, indicando presuntos fallecimientos a causa de una bacteria presente en un lote de un medicamento (Diclofenaco) en Barranquilla, la Alcaldía distrital, a través de su Secretaría de Salud, informa: Se realizaron revisiones de historial clínico, visitas de inspección y vigilancia en IPS de la ciudad, así como consultas nacionales de alertas emitidas por INVIMA y se constató que no hay reporte oficial de fallecidos que estén asociados al uso del medicamento”, dijeron las autoridades.

Además de asegurar que no hay tal persona fallecida como lo indica el audio, aseguraron que a nivel nacional, la entidad encargada de regular el ingreso y distribución de medicamentos en el país, INVIMA, no ha emitido ninguna alerta sanitaria por algún lote de medicamento (Diclofenaco) con partículas, bacterias o algún elemento extraño en su interior.

Para las autoridades se trata de un mensaje que busca causar pánico y miedo en los ciudadanos e incluso se presume que su origen es del 2017 cuando también las autoridades desmintieron la información.

El medicamento es un analgésico también en ampolla - Foto: Getty Images

“La Secretaría Distrital de Salud recomienda que toda aplicación de medicamentos debe ser mediante prescripción de un profesional de la salud y debe ser dispensada en sitios autorizados. La entidad distrital de salud continúa en seguimiento de las visitas de inspección, vigilancia y control en las IPS de la ciudad”, recomendaron desde la secretaria de salud distrital.

El hecho ha sido aprovechado por las autoridades para pedir a la comunidad que por favor no comparta información no verificada por las autoridades oficiales, teniendo en cuenta que en Barranquilla no es primera vez que se difunde información falsa con grave impacto.

“Desde la Administración distrital se hace un llamado a la ciudadanía de abstenerse de difundir, compartir y/o reproducir audios, imágenes y/o videos sensibles que puedan generar pánico o desinformación ante situaciones médicas, sin investigaciones claras y comprobables”, dijeron desde la alcaldía de Barranquilla en un comunicado.