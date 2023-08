Day Vásquez regresó a Barranquilla tras recibir libertad condicional. Esto es lo que se conoce

Ella fue imputada por los presuntos delitos de lavado de activos y violación de datos personales. Por colaborar con la justicia, no fue recluida en la cárcel.

“Es una medida no privativa. Demuestre buena conducta, preséntese, no salga de Colombia, esté atenta a los requerimientos, no vaya a reuniones políticas. Es una afectación mínima a su derecho fundamental a su libertad”, manifestó el togado.