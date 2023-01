Debate de control político en el Senado, pues “muchos damnificados por lluvias no han sido atendidos” en Atlántico

El próximo jueves 26 de enero, el Senado de la República realizará debate de control político por las afectaciones que se han registrado en el departamento del Atlántico en lo que concierne a la reciente ola invernal.

La iniciativa del senador Efraín Cepeda, que contó con el respaldo de todos los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial, tiene como propósito evaluar las acciones de mitigación de los efectos negativos que esta ha tenido sobre la población e infraestructura departamental y conocer las soluciones y propuestas para evitar emergencias en próximas temporadas invernales.

La sesión descentralizada se desarrollará en las instalaciones de la Asamblea departamental a partir de las 8:30 de la mañana y fueron citados el ministro del Interior, Alfonso Prada; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; la ministra de Vivienda, Catalina Velazco; el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava; el comandante del Ejército, mayor general Luis Mauricio Ospina, y el comandante de la Segunda Brigada del Ejército, coronel Luis Eduardo Cifuentes.

Igualmente, fueron invitados la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera; el alcalde Distrital, Jaime Pumarejo, y alcaldes municipales del Departamento, así como los diputados del Atlántico y miembros de las comunidades afectadas.

“He citado al director de la UNGRD, a funcionarios del Gobierno Nacional e invitamos a alcaldes municipales y distrital, junto con la gobernadora Elsa Noguera, a un debate sobre la emergencia invernal que recientemente afectó municipios en Atlántico. Si bien no está lloviendo en este momento en Atlántico, hay muchos damnificados que no han sido atendidos y que el recurso ofrecido por el Gobierno no les ha llegado, por ello abriremos espacio a asociaciones de damnificados que den testimonio de la falta de cumplimiento”, afirmó el senador Efraín Cepeda.

Advirtió el congresista que son más de 30.000 los atlanticenses que recibieron el impacto negativo tras la fuerte temporada de lluvias, a quienes se les debe cumplir con asistencia humanitaria y ayudas. Señaló que lo prioritario debe ser trazar una hoja de ruta con acciones claras para evitar que se repitan estas afectaciones a la comunidad.

“Nuestro llamado es a que se emprendan las acciones necesarias para evitar que estas inundaciones y daños en infraestructura se vuelvan a presentar en el próximo invierno. Este será un debate constructivo en favor de los damnificados“, concluyó Cepeda.

Investigan a gerente encargado de Telecaribe

La Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una investigación contra el gerente encargado de Telecaribe, Alfonso de la Cruz Martínez, por presunta alteración de la información consignada en su hoja de vida.

Telecaribe es un canal de televisión abierta de la región Caribe. Fue fundado el 28 de abril de 1986 en Valledupar y ha estado activo desde ese momento. La señal cubre los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre, Magdalena y La Guajira. Su accionista mayoritario es la Gobernación del Atlántico y es una empresa de carácter público.

Alfonso de la Cruz Martínez es el gerente encargado del Canal Regional de Televisión Telecaribe Ltda, con sede en Barranquilla, departamento del Atlántico. Según el documento de la Procuraduría, el investigado “no solo no cumple los requisitos establecidos en los estatutos del canal para ser nombrado gerente, sino que su hoja de vida cuenta con alteraciones a la verdad a título de dolo y con la intención de calificar a cargos públicos y a la administración pública para la cual no se encuentra preparado”.

Por otro lado, también indicó que el funcionario habría ingresado a la junta administradora regional del canal de una manera errónea, motivo por lo que la experiencia laboral que afirma tener en su currículum no está plasmado en la realidad y, por consiguiente, él no cumpliría los requerimientos exigidos para el cargo que tiene.

El primer paso de esta investigación será la solicitud de pruebas documentales y testimoniales para confirmar la presunción de inocencia de De la Cruz Martínez frente a las conductas irregulares. “Su hoja de vida cuenta con alteraciones a la verdad a título de dolo y con la intención de calificar a cargos públicos y a la administración pública para la cual no se encuentra preparado”, puntualiza la entidad.

Hace poco más de un mes, De la Cruz fue elegido gerente del cargo luego de la renuncia de Mabel Moscote, quien se estaba desempeñando en ese rol durante el periodo que compete 2020-2023. Su dimisión también se presentó por otra investigación en curso por parte de la Procuraduría General de la Nación.

Moscote fue la primera mujer en desempeñar el cargo de la gerencia. También fue gerente regional de la Administración Postal Nacional entre 2002 y 2004. Luego, fue secretaria general de Telecaribe durante cinco años y, por último, el puesto que tuvo antes de volver a la empresa de comunicaciones fue la de asesoría jurídica del Instituto de Tránsito del Atlántico desde 2012.

La entidad indicó que encontró irregularidades en la convocatoria 004 que pretendió adelantar un proceso licitatorio. La indagación partió de una denuncia de un medio de comunicación bajo reserva que sostuvo que los funcionarios de Telecaribe estaban pidiendo entre el 25 % y 40 % de los productores.

Por lo anterior, la ejecutiva fue investigada para demostrar si cumplió o no la actuación administrativa, más en un caso cuando hay ciertas normas que rigen las contrataciones de servidores públicos.

El ente de control decretó la práctica de pruebas, con el fin de establecer la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, determinar si constituyen faltas disciplinarias, y el posible perjuicio causado.