Desorden de pruebas de defensa de Nicolás Petro en audiencia preparatoria para juicio: ¿buscan dilatar el proceso?

“La defensa está repitiendo nuevamente elementos materiales que está descubriendo, yo recuerdo y vamos a recordar las reglas sobre el descubrimiento para que todo quede claro. El descubrimiento debe ser adecuado para que no haya sorpresas a la otra parte, es importante el descubrimiento de quien lo hace para demostrar la teoría del caso y guardar la indemnidad del principio de contradicción”, dijo el juez en la advertencia a la defensa.

“La Fiscalía no se encuentra conforme con esto que está sucediendo, con el descubrimiento. Es una lectura repetitiva de estos elementos, mientras que en otras oportunidades no dice ni la fecha, ni el radicado, no hay una siquiera mediana identificación del elemento que está descubriendo. Yo considero su señoría muy respetuosamente que este descubrimiento se haga en forma completa y forma ordenada”, dijo la Fiscalía.