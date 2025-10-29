Suscribirse

Nación

El Giro de Rigo en Barranquilla: fechas, ciclistas invitados y cierres viales

Durante el Carnaval se suma Rigoberto Urán como anfitrión junto a figuras internacionales y nacionales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

29 de octubre de 2025, 10:43 p. m.
Rigoberto Urán
el Giro de Rigo 2025 reunirá a más de 8.000 participantes provenientes de alrededor de 28 países. | Foto: getty images

Barranquilla y el departamento del Atlántico recibirán entre este 31 de octubre y el 2 de noviembre la edición “El Carnaval” del Giro de Rigo 2025, la marcha ciclodeportiva organizada por Rigoberto Urán que por primera vez se celebra en la ciudad.

La administración local y los organizadores esperan a miles de participantes y visitantes durante ese fin de semana.

Contexto: Michelle Durango, esposa de Rigo, habló con SEMANA sobre su debut en Colombiamoda, este es el rol que tendrá la paisa en la feria de moda

El evento, que llega tras diez ediciones realizadas en diversas regiones del país y del exterior, programó un recorrido total de 165 kilómetros, de los cuales alrededor de 90 kilómetros discurren en territorio del Atlántico. Según las autoridades, el trazado incluye tramos por la Circunvalar de Barranquilla, la vía al Mar y municipios como Puerto Colombia, Baranoa, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí y Piojó.

Para la edición, El Carnaval suma a Rigoberto Urán como anfitrión junto a figuras internacionales y nacionales: Vincenzo Nibali y Fabio Aru (Italia), y ciclistas colombianos de trayectoria como Nairo Quintana, Egan Bernal, Sergio Henao y Óscar Sevilla. Los organizadores también anunciaron la participación del narrador argentina Mario Sabato en la caravana.

Las autoridades han informado que el Giro de Rigo 2025 reunirá a más de 8.000 participantes provenientes de alrededor de 28 países; a ellos se suma una proyección de hasta 15.000 visitantes durante el fin de semana, cifra que los mandatarios locales han señalado como un impulso para el sector hotelero y turístico.

Contexto: Tres destinos para conocer muy cerca de Barranquilla; tienen variada oferta turística y mucho ‘sabor’ caribeño

Inversión pública y trabajos viales

La Gobernación del Atlántico informó que, a través del programa Malla Vial 2, destinó recursos para intervenir 125 kilómetros de la red secundaria y adecuar especialmente 90 kilómetros del circuito por donde pasará la marcha. La administración calculó la inversión en 14.394 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes a más de $20.489 millones, y detalló labores de parcheo, nivelación, sellado y señalización en sectores clave.

El Gobernador Eduardo Verano resaltó que las obras buscan dejar una “vitrina” de la infraestructura departamental.

La logística urbana incluye cierres y alteraciones importantes en la movilidad. La Alcaldía y la organización informaron de bloqueos programados en la Avenida del Río, la Vía 40, la Avenida Circunvalar y vías de acceso hacia Tubará y Cartagena.

Contexto: La historia detrás del traslado de la sede del Concejo de Barranquilla a una zona patrimonial

En particular, la vía de acceso al Centro de Convenciones Puerta de Oro estará cerrada desde el viernes 31 de octubre a las 8:00 a.m. hasta el lunes 3 de noviembre a las 2:00 p.m.; la ciudadanía fue invitada a planear desplazamientos y usar rutas alternas como la Vía 40 mientras estén activos los cierres.

Además de la marcha principal, la programación contempla una feria comercial con más de 60 marcas, el llamado “Museo de Rigo” y actividades culturales y recreativas con comparsas y tamboras a lo largo del recorrido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Roy Barreras critica la unión de Ingrid Betancourt y Juan Carlos Pinzón, los tilda de “ingratos” con Santos y cita el Evangelio de san Lucas

2. Anuncian restricción de motocicletas en Bogotá durante este puente festivo de Halloween; así funcionará la medida

3. Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victorias del DIM y Fortaleza dejan inusual liderato; Santa Fe revive

4. Usuario del Metro de Medellín se desmayó y cayó en la vía del tren en la estación San Antonio, en pleno centro de la ciudad

5. Japón destroza el sueño de Colombia Sub-17 en el Mundial con una paliza en octavos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Rigoberto UránBarranquillaCarnavales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.