En esto van los polémicos diálogos de Petro entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’: Otty Patiño estuvo en Barranquilla

Hubo varias reuniones en la capital del Atlántico durante este miércoles, 8 de octubre.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

9 de octubre de 2025, 1:36 p. m.
Eduardo Verano y Otty Patiño.
Eduardo Verano y Otty Patiño. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Barranquilla es de nuevo epicentro de la polémica paz total del presidente Gustavo Petro, pues Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, se reunió el miércoles, 8 de octubre, con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, donde analizaron en lo que va este proceso entre Los Pepes y Los Costeños.

En medio de una rueda de prensa, Patiño sostuvo que ya los diálogos cuentan con un marco jurídico y que esperan que los resultados de la criminalidad, por la supuesta tregua, sigan bajando.

“Evidentemente, tenemos un interés común: la preocupación por Barranquilla y por todo el área metropolitana, que está siendo seriamente amenazada por la delincuencia”, dijo Patiño.

Además, señaló que lo buscan es poder articular el trabajo que vienen realizando desde el Gobierno nacional con las autoridades locales y departamentales para que realizar con éxito estos acuerdos que han desatado controversia.

“Tenemos que hablar con todos, incluyendo a los actores ilegales, pero también fortalecer la capacidad institucional y empresarial que tiene el Atlántico”, precisó el alto comisionado.

Contexto: El duro cuestionamiento del alcalde Char a la polémica paz urbana en Barranquilla: “Primero está la ley”
Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos. | Foto: suministradas a semana api

De acuerdo con el delegado del Gobierno, el marco jurídico con el que ya cuentan busca que exista un esquema que debe permitir resultados antes de finalizar el actual mandato presidencial y los gobiernos territoriales.

“Podamos llegar a buen puerto antes de que termine el año y este gobierno”, dijo, dejando entrever que los primeros acuerdos podrían concretarse en los próximos meses.

A su turno, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X, donde habló de lo que ocurrió en esa reunión que finalizó en la tarde-noche del miércoles.

“Acabamos de terminar una reunión exploratoria con el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, en la que analizamos la posibilidad de avanzar en diálogos sociojurídicos con las bandas criminales”, expresó.

El mandatario departamental insiste que están dispuestos a acompañar estos controversiales diálogos de paz urbana en la capital del Atlántico.

“Desde la @Gobatlantico estamos prestos a acompañar este proceso que adelanta el @infopresidencia con toda la disposición institucional, convencidos de que la paz y la reparación debe construirse con hechos y con justicia para el beneficio de todos los atlanticenses", dijo.

Contexto: Petro vs. Alejandro Char: la acusación que hace el presidente al alcalde de Barranquilla sobre los nexos entre seguridad privada y el crimen

Finalmente, señaló: “Mientras este proceso avanza, seguiremos fortaleciendo a nuestra Fuerza Pública con herramientas, tecnología y apoyo constante para seguir combatiendo la criminalidad y garantizar la tranquilidad en el Atlántico”.

