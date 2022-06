En video | Nueva emergencia en Barranquilla por humareda en bus de Transmetro

A través de redes sociales, usuarios del sistema masivo y articulado de Barranquilla, Transmetro, reportaron una nueva emergencia por cuenta de una humareda que se registró en uno de los vehículos que cubría la ruta R1, en sentido sur-norte.

El hecho se presentó en la calle Murillo, a la altura de la avenida Circunvalar. La seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana confirmó que la situación fue provocada por una falla mecánica.

Atentos. Usuarios de @transmetrobaq nos reportan emergencia de un bus del sistema en el puente de Murillo con la Circunvalar pic.twitter.com/36Dc0p8eHr — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) June 8, 2022

La empresa informó que de manera inmediata se activó el plan de contingencia. Los pasajeros fueron evacuados y trasladados a otros dos vehículos.

“El Sistema de Transporte Masivo Transmetro lamenta el incidente y reitera su compromiso con el mantenimiento de los vehículos en trabajo articulado con los concesionarios”, informó la compañía.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Orientadores gestionan el tráfico en la zona.

Esta es la segunda emergencia de este tipo que se registra en Barranquilla durante junio. A principio de mes, un bus que cubría la Ruta 10A, en la Avenida Murillo con carrera 6 en el barrio Buenos Aires, causó alerta entre sus pasajeros después que el articulado quedara envuelto en una nube de humo.

A través de su cuenta de Twitter oficial, Transmetro dio detalles de lo sucedido el pasado miércoles 1 de junio en horas de la mañana: “El Sistema de Transporte Masivo Transmetro lamenta la situación presentada en la mañana de este miércoles, en el que el vehículo con número interno TM11006 el cual cubría la ruta R10, presentó una falla mecánica a la altura de la estación Buenos Aires”.

Los pasajeros vivieron momentos de angustia cuando el vehículo empezó a emanar humo mientras iban llegando a la estación Buenos Aires.

“Una vez recibido el reporte por parte del Centro de Control y Operaciones, se activó el plan de contingencia al enviar un vehículo a la estación en mención para la evacuación de los usuarios”, informó Transmetro.

Afortunadamente no se reportaron personas heridas. Sin embargo, usuarios en Twitter no dudaron en manifestarse sobre lo ocurrido, insisten en que no es la primera vez que sucede y que esto, al parecer, se debe al poco mantenimiento que se les hace a estos buses.

Pico y placa en Cartagena

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena (DATT), a través de sus redes sociales, informó que hasta el próximo 1 de julio de 2022, la rotación de pico y placa para taxis en la ciudad de Cartagena tendrá una nueva distribución.

De acuerdo con la información detallada por la entidad, esta será la nueva rotación semanal para los vehículos de servicio público tipo taxi, teniendo en cuenta el último número de la placa:

Lunes: 1 y 2

Martes: 3 y 4

Miércoles: 5 y 6

Jueves: 7 y 8

Viernes: 9 y 0

La restricción comprende el horario de 6:00 a. m. a 6:00 a. m. del día siguiente.

Pico y placa para vehículo particulares y motocicletas

De acuerdo con el Decreto 0522 del 31 de marzo de 2022, la actual rotación de pico y placa para particulares se mantendrá vigente hasta el próximo 1 de julio, así:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

El horario de la restricción comprende desde las 7:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Pico y placa para motos

Respecto a las motocicletas, el Decreto 2079 del 25 de febrero de 2022 fijó la rotación del pico y placa entre el 4 de abril y el 14 de julio de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6

Martes: 7 y 8

Miércoles: 9 y 0

Jueves: 1 y 2

Viernes: 3 y 4

El horario de la restricción comprende desde las 5:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.