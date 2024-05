“Era una mujer muchos valores”: papá de Steffany Barranco, asesinada por su expareja en centro comercial de Bogotá

“Era una gran mujer, era la niña de mis ojos, pero cuando una mujer se enamora de alguien nadie puede quitárselo, ni la mamá, ni el papá, pero ya ella me había llamado y me había dicho: papi, vente para acá para Bogotá para que me ayudes con los niños porque me voy a dejar de Iván. Ya yo estaba alistando el viaje para irme, pero lamentablemente a las 5:30 de la tarde me llaman de la empresa y me dan la noticia de que la habían matado. Él sabía que yo me iba para Bogotá y se me adelantó”, dijo el hombre con la voz entrecortada.