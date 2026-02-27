“Estamos en una guerra”: Camilo Pineda, delegado del Gobierno Petro, en medio de la polémica paz urbana en Atlántico

Este viernes 27 de febrero, Camilo Pineda, delegado del Gobierno de Gustavo Petro para el Espacio de Conversación Sociojurídico de Barranquilla de la Consejería de Paz, reconoció que en el departamento del Atlántico “hay una guerra” entre criminales.

Insistió en que organizaciones como Los Costeños y Los Pepes estarían detrás de los hechos que han generado preocupación entre la ciudadanía y las propias autoridades.

“Sí estamos en guerra. En enero fueron 96 muertos y hoy se estima que hay que esperar el cierre de febrero y la verificación con las autoridades, pero se estima que estamos sobre los 75 muertos; eso es un montón para un mes tan corto como febrero”, indicó.

De igual manera, Pineda dio a conocer que no solo hay presencia de Los Pepes y Los Costeños, sino también injerencia de otras organizaciones que se estarían disputando las rentas criminales.

“Hay otros actores que no solamente son Costeños y Pepes; ya durante el Consejo de Seguridad que se hizo el viernes 20 de febrero aparece formalmente el Clan del Golfo y otros actores como dinamizadores de la guerra en el territorio”, explicó.

Asimismo, insistió en que desde el Gobierno nacional continúan trabajando para que la paz urbana se traduzca en aportes concretos a la tranquilidad de la ciudadanía.

“Generar impactos concretos de territorialización, de acciones de paz, eso lo estamos gestionando especialmente con el padre Cirilo (facilitador del proceso de paz urbana de Barranquilla). Estamos buscando, con unas gestiones en algunos sectores de los ministerios que conforman el Gobierno Nacional, poder aterrizar unas inversiones y unas intervenciones concretamente en el suroccidente de Barranquilla para demostrar que podemos y que la paz funciona como una forma de gestión territorial”, señaló.

El delegado también precisó que es necesario continuar trabajando con una hoja de ruta que permita sentar a dialogar a estas organizaciones criminales.

“En la medida en que podamos avanzar en diálogos con estas estructuras para el desescalamiento de la violencia, el objetivo es que todo esto nos dé como resultado una irreversibilidad del proceso de paz”, dijo.

Estas declaraciones se conocieron en medio de un evento realizado por la Consejería de Paz en el hotel Dann Carlton, en el que participan diversos actores de la sociedad para construir la hoja de ruta.