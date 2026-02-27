Barranquilla

“Estamos en una guerra”: Camilo Pineda, delegado del Gobierno Petro, en medio de la polémica paz urbana en Atlántico

Sostuvo que organizaciones criminales están cometiendo homicidios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

27 de febrero de 2026, 12:32 p. m.
Camilo Pineda, representante del Gobierno Petro en los polémicos diálogos de paz urbana en Atlántico
Camilo Pineda, representante del Gobierno Petro en los polémicos diálogos de paz urbana en Atlántico Foto: Zona Cero - Cortesía.

Este viernes 27 de febrero, Camilo Pineda, delegado del Gobierno de Gustavo Petro para el Espacio de Conversación Sociojurídico de Barranquilla de la Consejería de Paz, reconoció que en el departamento del Atlántico “hay una guerra” entre criminales.

Insistió en que organizaciones como Los Costeños y Los Pepes estarían detrás de los hechos que han generado preocupación entre la ciudadanía y las propias autoridades.

“Sí estamos en guerra. En enero fueron 96 muertos y hoy se estima que hay que esperar el cierre de febrero y la verificación con las autoridades, pero se estima que estamos sobre los 75 muertos; eso es un montón para un mes tan corto como febrero”, indicó.

Fiscalía asegura que Alexis Castillo, concejal de Barranquilla, no aceptó los cargos de violencia intrafamiliar agravada
Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla.
Instalaciones de Medicina Legal de Barranquilla. Foto: Zona Cero - Cortesía.

De igual manera, Pineda dio a conocer que no solo hay presencia de Los Pepes y Los Costeños, sino también injerencia de otras organizaciones que se estarían disputando las rentas criminales.

Barranquilla

Importante anuncio de la Alcaldía de Barranquilla sobre el impuesto predial 2026

Barranquilla

Condenan al empresario Darío Laíno Scopetta por doble homicidio en Barranquilla

Barranquilla

Barranquilla estrena canal digital para hacer trámites sin filas: así funciona la nueva plataforma del Distrito

Barranquilla

Así es el lujoso hotel de la Selección Colombia en Barranquilla: “Referentes desde Liverpool hasta Barcelona”

Barranquilla

Conmoción en Córdoba: atacan a menor con arma blanca y presunto responsable apareció sin vida

Barranquilla

Importante programa en Barranquilla apoya a emprendedores: hizo entrega de 252 créditos

Barranquilla

Baranoa abre camino en el Atlántico con el primer Sistema Local del Cuidado

Consumo inteligente

Importante medida que beneficia a adultos mayores en Baranoa, Atlántico

Finanzas

Barranquilla abre convocatorias laborales en distintos sectores: conozca los requisitos

Hay otros actores que no solamente son Costeños y Pepes; ya durante el Consejo de Seguridad que se hizo el viernes 20 de febrero aparece formalmente el Clan del Golfo y otros actores como dinamizadores de la guerra en el territorio”, explicó.

Asimismo, insistió en que desde el Gobierno nacional continúan trabajando para que la paz urbana se traduzca en aportes concretos a la tranquilidad de la ciudadanía.

“Generar impactos concretos de territorialización, de acciones de paz, eso lo estamos gestionando especialmente con el padre Cirilo (facilitador del proceso de paz urbana de Barranquilla). Estamos buscando, con unas gestiones en algunos sectores de los ministerios que conforman el Gobierno Nacional, poder aterrizar unas inversiones y unas intervenciones concretamente en el suroccidente de Barranquilla para demostrar que podemos y que la paz funciona como una forma de gestión territorial”, señaló.

MinDefensa revela en SEMANA los ‘cuatro males’ que afectan la seguridad de Barranquilla: “Absurdo que el pueblo colombiano le pague a alguien para que cometa delitos”
Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Alias Digno Palomino y alias Castor Foto: suministradas a semana api

El delegado también precisó que es necesario continuar trabajando con una hoja de ruta que permita sentar a dialogar a estas organizaciones criminales.

“En la medida en que podamos avanzar en diálogos con estas estructuras para el desescalamiento de la violencia, el objetivo es que todo esto nos dé como resultado una irreversibilidad del proceso de paz”, dijo.

Estas declaraciones se conocieron en medio de un evento realizado por la Consejería de Paz en el hotel Dann Carlton, en el que participan diversos actores de la sociedad para construir la hoja de ruta.

Más de Barranquilla

¿Tiene deudas de impuestos con la Dian? Las facilidades para ponerse al día con los pagos

Importante anuncio de la Alcaldía de Barranquilla sobre el impuesto predial 2026

Darío Alberto Laíno Scopetta.

Condenan al empresario Darío Laíno Scopetta por doble homicidio en Barranquilla

La falta de rendimiento en un pc puede afectar la productividad de los usuarios.

Barranquilla estrena canal digital para hacer trámites sin filas: así funciona la nueva plataforma del Distrito

Hotel de la Selección Colombia en Barranquilla.

Así es el lujoso hotel de la Selección Colombia en Barranquilla: “Referentes desde Liverpool hasta Barcelona”

La mujer fue identificada gracias a un tatuaje que tenía en su torso.

Conmoción en Córdoba: atacan a menor con arma blanca y presunto responsable apareció sin vida

Remesas dólares pesos

Importante programa en Barranquilla apoya a emprendedores: hizo entrega de 252 créditos

Personas cuidadoras del municipio de Baranoa reciben certificados durante el acto de puesta en marcha del Sistema Local del Cuidado, una iniciativa que busca reconocer y fortalecer esta labor en el Atlántico.

Baranoa abre camino en el Atlántico con el primer Sistema Local del Cuidado

El restaurante donde nació el popular Grupo de Barranquilla.

De los Beatles a García Márquez: El bar secreto en el Centro donde el tiempo se detuvo en 1960 en Barranquilla

La Ruta a la U dará transporte a bajo costo a estudiantes del Atlántico.

Atlántico dará $750 millones para subsidio de transporte a universitarios de estratos 1, 2 y 3 ¿Cómo participar?

Noticias Destacadas