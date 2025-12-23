Barranquilla

Este es el hombre señalado de asesinar a un fiscal en un atraco en Barranquilla: así evadía a la justicia

La captura fue realizada por el Gaula de la Policía Metropolitana.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

23 de diciembre de 2025, 5:46 p. m.
Capturado por asesinar a un fiscal en Barranquilla.
Capturado por asesinar a un fiscal en Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.

José Ignacio Londoño Cordero, alias Nacho, es el presunto responsable de haber asesinado al fiscal Norbey Ruiz Correa, el pasado 19 de febrero en el sur de Barranquilla, en medio de lo que sería un intento de atraco.

La captura de este sujeto se dio en el barrio La Gloria, en el suroccidente de la ciudad, donde se escondía tras haber participado en este asesinato que causó conmoción en Atlántico.

Así asesinaron a un fiscal en medio de un atraco en el sur de Barranquilla

Fueron diez meses en los que alias Nacho cambió su apariencia física, con el fin de evadir el cerco que le tenían en la capital del Atlántico. Las autoridades indicaron que un sujeto conocido con el alias de El Beso, quien fue detenido, habría sido el hombre que condujo la motocicleta donde huyó el responsable.

Tras la captura, este sujeto fue conducido hasta la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación, donde lo judicializaron. Luego, lo presentaron ante un juez con funciones de control de garantías, quien decretó legalidad en el procedimiento. Ahora, le van a imputar el delito de homicidio agravado y le pedirán al juez que lo mande a prisión.

El crimen, que ocurrió en la tarde del miércoles, 19 de febrero, quedó grabado en una cámara de seguridad de la vivienda del funcionario de la Fiscalía General de la Nación, donde se logra ver cómo la víctima llega a su residencia en su vehículo y tarda varios minutos en el interior del carro.

Operativos de la Policía de Barranquilla.
Operativos de la Policía de Barranquilla. Foto: Suministrada a SEMANA.
Asesinan a fiscal en medio de un atraco en el sur de Barranquilla: el funcionario forcejeó con el delincuente

Luego aparece un hombre de contextura gruesa portando un arma de fuego, quien le exige, según las autoridades, una cadena de oro y su arma de fuego, a lo que este se resiste, por lo que se da un forcejeo. En ese momento, el abogado de profesión recibió varios disparos que lo dejaron gravemente herido.

Las autoridades en el Atlántico estaban ofreciendo hasta 40 millones de pesos de recompensa por los responsables de este caso.

