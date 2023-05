Gobernador de Magdalena quiere una Constituyente para que Colombia sea federal, ¿qué tan descabellada es la propuesta?

En medio de su intervención en la Convención de Rionegro 2023, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, expresó su postura sobre los cambios que a su parecer deberían integrar en el nuevo modelo de organización territorial.

De acuerdo con el mandatario departamental, Colombia debería convertirse en “un país federalista por la vía de una nueva Asamblea Constituyente, con la participación garantizada de los sectores populares de las diferentes regiones del país”.

Caicedo se encontraba participando en el foro ‘Colombia Federal, Colombia Unida’, el cual organizó la Federación Nacional de Departamentos en Rionegro, en el marco de la conmemoración de los 160 años de la constitución de los Estados Unidos de Colombia de 1863 adoptada, precisamente, en ese municipio de Antioquia.

El mandatario presentó y argumentó su propuesta en dos paneles académicos - CARLOS CAICEDO - Foto: Daniel Reina Romero

Durante el evento, el mandatario presentó y argumentó su propuesta en dos paneles académicos orientados a disertar sobre la descentralización, autonomía, federalismo, como un debate necesario.

Según Caicedo, la idea es impulsar un modelo Federal para la Colombia del siglo XXI, “como paso decisivo para el cambio profundo que necesita el país y las regiones. Pues ya es hora de superar el histórico centralismo asfixiante”.

“Los gobernadores y alcaldes son quienes debemos dar la cara en las dificultades, debido a la desconcentración de funciones, pues, retrocedimos y nunca avanzamos en la Constitución del 91, por tanto, propongo nuevamente aquí que volvamos a una Constituyente que restablezca el sistema Federal con características del siglo XXI”, aseguró el gobernador del Magdalena.

El mandatario departamental se basa en que la Constitución de 1991 produjo un modelo unitario y centralista, qué contraría a la de 1863 toda vez que el preámbulo fijaba - CARLOS CAICEDO - Foto: Daniel Reina Romero

Los argumentos

La propuesta del mandatario departamental se basa en que la Constitución de 1991 produjo un modelo unitario y centralista, que contraría a la de 1863 toda vez que el preámbulo fijaba: “La convención nacional, en nombre y por autorización del pueblo de los Estados Unidos Colombianos (es decir, una Nación Federalista)”.

“No podemos los gobernadores ejercer con autonomía propia, pues todo quedó reducido a la Ley, teniendo en cuenta que hoy los departamentos y municipios tienen un régimen fiscal parecido al régimen fiscal del 86. Hoy las entidades territoriales están estranguladas en su desarrollo, dependiendo, absolutamente, del centro, hasta para nombrar un profesor, para aprobar un hospital o requerir a un policía que brinde seguridad”, aseveró el gobernador en el debate.

Caicedo fue enfático en que continúan aumentando los niveles de pobreza extrema que vive el país, basándose en el informe anuario estadístico del 2022 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y según él la riqueza es cada vez más esquiva para las regiones.

CARLOS CAICEDO - Foto: Alexandra Ruiz

“Yo he sido un profundo enamorado de Colombia, pero estos datos de ser el cuarto país más pobre en Latinoamérica, debe suponer un cambio radical. No hablo de federalismo como si fuera una circunstancia, he sostenido mi postura, incluso, desde que fui precandidato presidencial”, agregó.

La iniciativa del gobernador del Magdalena fue respaldada en este escenario académico, por el director del Instituto de Estudios de Autogobierno, el español Joan Ridao, quien dijo: “coincido con el gobernador Caicedo, Yo creo en un nuevo proceso constituyente”.

Concejal de Bogotá dice que una Constituyente es una “irresponsabilidad”

El concejal de la Alianza Verde Julián Rodríguez Sastoque se refirió al proceso democrático que atraviesa Chile y que es un claro ejemplo para los gobiernos de otros países latinoamericanos como Colombia.

El funcionario retomó las palabras de la senadora Piedad Córdoba, en medio del trámite del Plan Nacional de Desarrollo, para referirse a las consecuencias de su propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente.

El concejal Julián Rodríguez Sastoque - Foto: Concejo de Bogotá

“Creo que lo que sucedió en Chile es una evidencia de la absoluta irresponsabilidad que significa que dirigentes de esa colectividad, o cualquier otra, propongan la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Incluso, las palabras de ayer del presidente Boric dejan ver mucho lo que debería reflexionar un líder político cuando desde el incendio y la rabia no controlada se busca llegar al poder y se abre la puerta a estas iniciativas que son una caja de pandora”, explicó el concejal.

Para Rodríguez Sastoque, el fracaso de una Constituyente alentada por intereses que no corresponden con el espíritu de una propuesta de esta magnitud, lo único que dejan es mayor polarización y caos para el pueblo.