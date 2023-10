Grave ataque contra la Alcaldía de Manaure, La Guajira: personas furiosas con resultados electorales llegaron con armas, fuego y piedras. Hay heridos.

De acuerdo con información preliminar, los manifestantes llegaron hasta el lugar con piedras, fuego y armas hasta la Administración Municipal donde se realiza el conteo de votos. Al parecer, realizaron estos actos vandálicos porque no están de acuerdo con los resultados de los escrutinios, y exigen que sean contados nuevamente voto a voto.

Mientras tanto, el hecho ha sido rechazado por internautas en redes sociales. “La primera línea de Petro no respeta la democracia”; “Esta es la seguridad de Petro. La Policía no puede actuar y corre con los ciudadanos, mientras los bandoleros les tiran artefactos. La paz empieza por la seguridad y el orden”; “Empezó a trabajar la oposición”; “Petro sigue metido en Gaza, ¿será que puede atender la situación del país por un momento?”.

“Este país está descuadernado por culpa de Gustavo Petro”; “¿Dónde está el ministro de Justicia?”; “Pero no entiendo por qué con un arma en las manos un militar se deja ultrajar y herir o matar. No lo entiendo. Una asonada es un delito contra la patria”; “¿Sí ven por qué uno vota por cualquiera menos por los guerrilleros progresistas?”; “Y así pasará en todas las regiones. ¿Quién espera que se respete la ley cuando el mismo presidente no la respeta?”, han sido algunos de los comentarios.