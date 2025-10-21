Hombres agreden a trabajador de Air-e porque les iba a cortar el servicio tras no pagarlo: un capturado

En un video que circula por medio de redes sociales, se logra ver cómo dos sujetos agreden a un trabajador de la empresa Air-e, en un barrio del norte de Barranquilla, cuando llegó a suspender el servicio por falta de pago de los usuarios.

En ese momento, dos hombres se van contra el funcionario: uno tenía un palo y el otro un machete con el que en varias oportunidades atacó, pero no logró herirlo porque este se defendió.

#OPINE. Dos hombres furiosos golpearon con palos a trabajador de la empresa Aire, encargada de suministrar la energía eléctrica a la ciudad de B/quilla, mientras realizaba la suspensión del servicio en una vivienda. El funcionario resultó con lesiones y fue auxiliado por vecinos. pic.twitter.com/9nEB1PTucH — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 21, 2025

El video registra cómo, en medio del ataque, llegan dos uniformados de la Policía Metropolitana que lograron poner a salvo al trabajador que estaba siendo agredido.

Por medio de un comunicado, la empresa rechazó estos hechos violentos contra sus trabajadores que cumplen una orden emitida.

“La empresa Air-e Intervenida rechaza, de manera categórica, la agresión que sufrió uno de sus técnicos en el barrio Betania, norte de Barranquilla, mientras se encontraba cumpliendo con una orden de suspensión del servicio de energía por mora en el pago”, detallaron.

Rechazamos rotundamente la agresión contra uno de nuestros colaboradores en Barranquilla; ningún acto de violencia es aceptable. Un trabajador que cumple con su deber, como millones de colombianos, merece respeto y tiene una familia que lo espera en casa.



Invitamos a usar los… https://t.co/4wpYs9Gtvt — Air-e Intervenida (@Aire_Energia) October 20, 2025

Al mismo tiempo, sostuvieron que hay una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por estas agresiones.

“Gracias a la rápida reacción de miembros de la Policía Nacional, la situación pudo ser controlada a tiempo, tras la captura de uno de los usuarios implicados. Sumado a ello, el técnico interpuso una denuncia penal por el delito de lesiones personales en la Fiscalía General de la Nación”, agregaron.

Desde Air-e hicieron un llamado a la ciudadanía para que evite este tipo de acciones, asegurando que el diálogo es la salida a las diferencias que se puedan llegar a registrar.

“La empresa de servicios públicos reitera el llamado a la tolerancia y, una vez más, invita a utilizar los canales y mecanismos oficiales para formalizar quejas, reclamos e inquietudes sobre la prestación del servicio de energía, dado que ninguna inconformidad justifica atentar contra la integridad de un trabajador que, al igual que millones de colombianos, tiene una familia que lo espera en casa”, finalizaron.

SEMANA conoció que el capturado fue identificado por la Policía Metropolitana como Alex Alberto Valest García, de 59 años, quien fue judicializado por el delito de lesiones personales, pero también tiene anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, estafa y lesiones.

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, rechazó este tipo de hechos intolerancia e hizo un llamado para que la ciudadanía pueda arreglar sus diferencias por medio del diálogo.