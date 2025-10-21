Suscribirse

Barranquilla

Hombres agreden a trabajador de Air-e porque les iba a cortar el servicio tras no pagarlo: un capturado

El caso se registró en el barrio Betania, hasta donde llegaron dos uniformados de la Policía y controlaron la situación.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

21 de octubre de 2025, 1:37 p. m.
Violento ataque en el norte de Barranquilla contra un trabajador de la empresa Air-e.
Violento ataque en el norte de Barranquilla contra un trabajador de la empresa Air-e.

En un video que circula por medio de redes sociales, se logra ver cómo dos sujetos agreden a un trabajador de la empresa Air-e, en un barrio del norte de Barranquilla, cuando llegó a suspender el servicio por falta de pago de los usuarios.

En ese momento, dos hombres se van contra el funcionario: uno tenía un palo y el otro un machete con el que en varias oportunidades atacó, pero no logró herirlo porque este se defendió.

El video registra cómo, en medio del ataque, llegan dos uniformados de la Policía Metropolitana que lograron poner a salvo al trabajador que estaba siendo agredido.

Por medio de un comunicado, la empresa rechazó estos hechos violentos contra sus trabajadores que cumplen una orden emitida.

“La empresa Air-e Intervenida rechaza, de manera categórica, la agresión que sufrió uno de sus técnicos en el barrio Betania, norte de Barranquilla, mientras se encontraba cumpliendo con una orden de suspensión del servicio de energía por mora en el pago”, detallaron.

Al mismo tiempo, sostuvieron que hay una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por estas agresiones.

“Gracias a la rápida reacción de miembros de la Policía Nacional, la situación pudo ser controlada a tiempo, tras la captura de uno de los usuarios implicados. Sumado a ello, el técnico interpuso una denuncia penal por el delito de lesiones personales en la Fiscalía General de la Nación”, agregaron.

Contexto: Simulaban pelea de boxeo de Andrea Valdiri y Yina Calderón, pero terminó en tragedia: joven murió en Barranquilla

Desde Air-e hicieron un llamado a la ciudadanía para que evite este tipo de acciones, asegurando que el diálogo es la salida a las diferencias que se puedan llegar a registrar.

“La empresa de servicios públicos reitera el llamado a la tolerancia y, una vez más, invita a utilizar los canales y mecanismos oficiales para formalizar quejas, reclamos e inquietudes sobre la prestación del servicio de energía, dado que ninguna inconformidad justifica atentar contra la integridad de un trabajador que, al igual que millones de colombianos, tiene una familia que lo espera en casa”, finalizaron.

Contexto: Procurador general lanza alerta por “trasteo de electores” en varias regiones: estas son las impresionantes cifras que entrega

SEMANA conoció que el capturado fue identificado por la Policía Metropolitana como Alex Alberto Valest García, de 59 años, quien fue judicializado por el delito de lesiones personales, pero también tiene anotaciones judiciales por los delitos de violencia intrafamiliar, estafa y lesiones.

El brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, rechazó este tipo de hechos intolerancia e hizo un llamado para que la ciudadanía pueda arreglar sus diferencias por medio del diálogo.

“Hablar es el camino para poder resolver cualquier tipo de situaciones que se puedan registrar en nuestra sociedad. No es posible que las personas acudan a la violencia para mostrar sus inconformidades. Nosotros como autoridades siempre vamos a proceder cuando una persona quebrante la norma”, dijo el alto oficial.

