Simulaban pelea de boxeo de Andrea Valdiri y Yina Calderón y terminó en tragedia: joven murió en Barranquilla

La recreación de una velada de boxeo entre influenciadoras terminó en tragedia, la madrugada del 19 de octubre en el barrio Alto Prado, al norte de Barranquilla. Un joven de 23 años, identificado como Camilo Andrés Garzón Díaz, recibió un golpe en el rostro durante una simulación en la vía pública y falleció después de ser trasladado a la Clínica de la Costa. El hecho se habría registrado a las 12:24 a.m.

De acuerdo con las autoridades, la actividad se originó cuando un grupo de jóvenes imitaba el combate que esa noche protagonizaron figuras públicas en un evento transmitido y muy comentado en redes.

En el choque entre los participantes, Melani Salomé Sánchez, de 18 años, propinó el golpe que dejó inconsciente a Garzón; minutos después fue trasladado a la Clínica de la Costa, donde los médicos certificaron su muerte. El caso fue reportado inicialmente como muerte accidental y está siendo investigado.

La Policía Metropolitana de Barranquilla informó la captura de Melani Salomé y la imputación provisional corresponde, por ahora, a homicidio culposo (muerte sin intención de causarla).

Los jóvenes grababan y compartían el momento en redes sociales cuando ocurrió el golpe, lo que habría motivado la improvisación de combates en la calle sin las medidas de seguridad propias de una práctica deportiva reglada —como protección facial o supervisión médica—. Garzón era estudiante de derecho.

Las autoridades esperan los resultados de los exámenes del Instituto Nacional de Medicina Legal para precisar la causa exacta del deceso. La imposición de la medida de detención provisional contra la joven de 18 años responde a la calificación judicial del caso como homicidio culposo.

Para establecer si existió imprudencia grave, la Fiscalía será la encargada de reunir pruebas —testimonios, videos, el dictamen de medicina legal—, y si la muerte fue producto exclusivamente del golpe o si hubo otras circunstancias médicas que contribuyeron el desenlace. Por ahora, la Fiscalía mantiene la investigación abierta.

El episodio ocurrió en una vía pública y los testigos —al percatarse de que la víctima no reaccionaba— intentaron auxiliarlo y los trasladaron a la Clínica de la Costa. Las autoridades también han señalado que no hay indicios, hasta el momento, de que la agresión haya sido intencional.