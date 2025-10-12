Violenta riña en cárcel de Barranquilla deja un recluso muerto: esto se sabe

Una violenta riña se desató en el interior de la cárcel distrital El Bosque de Barranquilla durante este sábado, 11 de octubre, donde un recluso terminó muerto tras ser atacado con un puñal.

La persona asesinada fue identificada por las autoridades judiciales como Douglas Adolfo Vergara, de 43 años de edad, quien recibió una herida en su cuello y lo trasladaron hasta el Paso El Bosque, donde el personal médico nada pudo hacer para mantenerlo con vida.

Lo que se ha conocido es que esta persona sostuvo una discusión con otros reclusos a tal punto que uno de ellos sacó, al parecer, un puñal artesanal y lo atacó.

SEMANA conoció que tras estos hechos, se alteró el orden público en el interior de este centro carcelario, por lo que las autoridades reforzaron la seguridad en las inmediaciones con el fin de evitar fugas.

En Camino El Bosque murió el recluso. | Foto: MIRED IPS.

Y es que en las cárceles de Barranquilla también se han conocido presuntos hechos de corrupción, en cuyas instalaciones los presos tienen privilegios como celebrar fiestas con neveras llenas de cervezas, usar celulares y otros elementos prohibidos.

SEMANA conoció el relato de varios reclusos, quienes cuentan en detalle cómo son los presuntos hechos de corrupción. Hay integrantes de la banda de Los Costeños, algunos de Los Pepes y hasta del Clan del Golfo.

Uno de los internos, quien pidió mantener su identidad en reserva, relató sin rodeos: “Acá todo es pago. Nada es gratis y hasta los silencios se compran. Esos traslados internos que anunciaron solo fueron para calmar las cosas, pero eso sigue funcionando normal. Si uno quiere otra comida o quiere ingresar celulares, solo debe cuadrar con los guardianes que acceden y listo”.

Cárceles en Barranquilla con poco control del Inpec. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El joven, perteneciente a una de las bandas mencionadas, afirmó que incluso existe una forma para ingresar droga y comercializarla sin restricción. “Acá todos los del Inpec nos colaboran con lo que uno le pida y también con lo que uno necesite entrar, eso sí, ya ellos no reciben transferencias, porque queda la trazabilidad. Toda la plata se maneja en efectivo y con correos humanos que uno llama dentro de la cárcel, porque llega la Policía con los operativos y se puede caer todo”, detalla.