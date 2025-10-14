“Es el padre”. De esta forma, el Juzgado Primero de Familia de Bogotá confirmó la paternidad de Alejandro Char Chaljub sobre un hombre que en la actualidad tiene 33 años.

Tras un extenso proceso, el despacho judicial concluyó que existe evidencia suficiente para determinar la relación entre Alejandro Char y Steven Castellanos Ramos.

La decisión se tomó tras evaluar una demanda de paternidad. El juzgado emitió una serie de órdenes para que se adelanten los trámites notariales y así cumplir las pretensiones de la acción judicial.

“Ordenar que Steven Castellanos Ramos sea filiado y nombrado como Steven Char Ramos. Por lo tanto, se insta a la Notaría 40 de esta ciudad o la que corresponda, para que proceda de conformidad inscribiendo la presente sentencia, acto que deberá realizar en el correspondiente registro civil de nacimiento con la sola copia auténtica de la presente sentencia, la que se expedirá a cargo de los interesados, con las constancias del caso”, señala uno de los apartes del resuelve.

Un juzgado de Bogotá confirmó la paternidad del alcalde de Barranquilla, Arturo Char, sobre un hombre que actualmente tiene 33 años. | Foto: Rama Judicial

Tras conocer la decisión, el alcalde de Barranquilla publicó un comunicado de dos párrafos en el cual explicó la situación.

“Informo que a la opinión pública que, a través de memorial de fecha 20 de agosto de 2025, solicité reconocimiento voluntario dirigido a mi abogado y al juzgado en mención” (sic), explicó el mandatario barranquillero.

“En dicho documento manifesté mi intención de reconocer a Steven como mi hijo, decisión que tomé en conjunto con mi familia”, agregó Char Chaljub.

Frente al contexto de la demanda, el alcalde aseguró que siempre estuvo atento al desarrollo del caso y pidió que se evaluaran diferentes escenarios con el fin de atender las reclamaciones.

“Es importante destacar que solo después de 33 años tuve conocimiento de la existencia de Steven, quien contaba con reconocimiento paterno de otra persona, y tras cumplir todos los trámites pertinentes ante los requerimientos de ley, procederé de conformidad a lo que ordene dicha autoridad”, complementó.

Estas son las órdenes del juzgado

En el fallo judicial, se declara a Steven Castellanos Ramos como hijo de Alejando Char Chaljub, por lo que se pide adelantar todos los trámites que están en el artículo 295 del Código General del Proceso.

Es decir, el caso pasará a notaría y se deberán realizar todas las actualizaciones pertinentes en todas las bases de datos de las entidades del Estado.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla. | Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Fuentes cercanas al caso señalaron que no se presentarán recursos judiciales de revisión o apelación, hecho por el cual se quedará debidamente notificada a todas las partes y ejecutoriada.