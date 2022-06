Investigan presunto caso de abuso sexual a una niña en colegio de Soledad

El pasado 9 de junio los padres de una menor de 11 años descubrieron un posible caso de abuso sexual contra su hija. La niña es estudiante de la Institución Educativa Técnica Industrial Blas Torres De la Torre (Itida) y los hechos habrían ocurrido a la hora de su descanso en uno de los patios del colegio ubicado en Soledad, Atlántico.

El cambio en el comportamiento de la menor fue la primera señal de alarma para los padres que identificaron algo que no estaba bien en la pequeña. Como primera medida se llevó a consulta psicológica a la niña con la hipótesis de que podría presentar dislexia, ya que en poco tiempo sus calificaciones bajaron de forma abrupta y en sus tareas su madre notó que olvidaba escribir algunas letras. Además, uno de sus hobbies era dibujar, pero desde hace un tiempo lo dejó de hacer. Por otro lado, la menor presentó cambios en sus hábitos de sueño.

Sin embargo, esa primera teoría duró muy poco, ya que al realizarle diferentes exámenes la niña no presentó síntomas de dislexia. Al presentar otras pruebas, la menor mostró irregularidades en los trazos de algunos dibujos. La psicóloga le pidió a la niña representar a su familia y una figura humana, al entregarlos, la profesional notó cómo en cada uno de los dibujos escondían las manos; inmediatamente se le informó a los padres la posibilidad de un caso de abuso.

La madre de la menor decidió preguntarle a la niña si estaba siendo víctima de matoneo, bullying o si la habían golpeado, a lo que ella no respondió. Pero al mencionar la palabra abuso, no pudo evitar ponerse a llorar y decir que no fue su culpa.

Inmediatamente, la niña contó que los hechos ocurrieron en uno de los patios del colegio, donde fue víctima de cinco adolescentes. Los hechos ocurrieron en abril, pero no fue sino hasta la semana pasada cuando los padres lo descubrieron. En este momento se encuentran realizando las denuncias pertinentes ante la Fiscalía y retiraron a sus hijas del colegio para que el hecho no se repita.

Por otro lado, la institución aún no se ha pronunciado ante el caso.

Estudiantes cierran importante vía en Soledad, Atlántico, ¿qué exigen?

Desde las 6:30 a. m. de este lunes, 13 de junio, el cuerpo estudiantil, docentes y padres de familia de la Institución Educativa Técnico Industrial Blas Torres de la Torre (ITIDA) adelantan una manifestación a la altura de la calle 30 con avenida circunvalar.

La comunidad está solicitando una intervención a las instalaciones del centro educativo porque, según ellos, varios espacios se encuentran en deterioro. De hecho, el pasado viernes 10 de junio se registró la caída de un muro en la parte trasera de la Institución, mientras los estudiantes se encontraban en una clase de educación física.

Los manifestantes también están exigiendo la renuncia de la actual rectora, Bienvenida Hernández.

“La comunidad está molesta por la mala administración de la señora rectora, sus mentiras. El desastre que estamos viviendo en el colegio debido a su mala administración. Hay videos que yo empecé a dar a conocer cuando me di cuenta del mal manejo que le estaban haciendo a los recursos. El estado gira dinero, pero es mal manejado”, expuso el docente William Plata, según la cadena radial Blu Radio.

Debido a las protestas, se presenta congestión vehicular en la zona. La situación está incrementando el tiempo en el trayecto de las personas que se movilizan en esa importante vía que comunica el aeropuerto Ernesto Cortissoz y hacia los municipios que están ubicados en el oriente del departamento.

La policía hace presencia en el lugar para evitar alteración de orden público.