La gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se enojó con EPM: “Si no responde, que vuelva a Medellín”; ¿que pasó?

Rummenigge Monsalve Álvarez, alcalde del municipio de Malambo, en al área metropolitana de Barranquilla, solicitó a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, liderar una reunión con Aguas de Malambo para que explique el incumplimiento de esta entidad en la reparación de las redes de alcantarillado y acueducto.

Resulta que Aguas de Malambo es el operador de Empresas Públicas de Medellín (EPM) encargado de la prestación del servicio en ese municipio. Según los mandatarios, la compañía está suministrando un “mal servicio”, por lo que arremetieron contra la compañía antioqueña.

Noguera respaldó la posición del Alcalde Rumenigge Monsalve, quien pide la intervención de la Empresa Aguas de Malambo por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

Aguas de Malambo estaría prestando un mal servicio. - Foto: A.P.I

“La gente de Malambo está aburrida de este incumplimiento y por eso me sumo a la posición del Alcalde. La EPM deben responderle a sus usuarios y si no responden, entonces qué hacen en el municipio, que se devuelvan a Medellín, allá si funciona todo bien”, expresó la gobernadora.

La Mandataria Departamental se comprometió ante la comunidad malambera y con el Alcalde Rumenigge Monsalve a hablar de esta situación con las directivas de esta entidad de servicios públicos.

La Gobernadora insistió en que esta empresa debe estar acorde con la realidad del nuevo municipio, que cuenta con grandes inversiones de la Gobernación en acueducto y redes de alcantarillado que han contribuido al desarrollo de esta municipalidad.

“Cuentan conmigo, con el señor Alcalde y la Secretaria de Agua Potable. Vamos a defender los intereses de los habitantes de Malambo porque ustedes se lo merecen”, puntualizó Elsa Noguera.

Por su parte, el Alcalde Rumenigge Monsalve ratificó sus denuncias en contra de la Empresa Aguas de Malambo por no cumplir con sus inversiones en agua potable y alcantarillado, mientras que el municipio y la Gobernación del Atlántico sí las hacen de manera cumplida en favor de la comunidad.

El alcalde de Malambo también arremetió contra EPM. - Foto: A.P.I

Monsalve enfatizó que no se entiende la posición de esta empresa, porque su Administración viene pagando a tiempo los subsidios, al igual que los usuarios el servicio.

“Esta empresa dice que no hay plata para las inversiones porque la gente no paga, y no entendemos por qué lo dicen si estamos pagando los subsidios y la Gobernación y el Municipio están colocando la plata para las redes”, se preguntó el Mandatario.

Monsalve Álvarez aseguró que aunque la empresa manifiesta que la operación como negocio es mala, no muestran interés de irse de Malambo, ni permiten que otra empresa venga a prestar el servicio de agua y alcantarillado a los diferentes barrios de la municipalidad.

“Quiero decirle a la comunidad que la gobernadora Elsa Noguera está ciento por ciento disponible conmigo para todo. Hemos hecho un equipo que trabaja en favor de Malambo, no solo en agua, sino también parques”, manifestó.

La gobernadora arremetió contra el Inpec

El pasado martes, 4 de julio, llegaron a Barranquilla 300 uniformados de la Policía que reforzarán el accionar del Gaula para contrarrestar los hechos de violencia que se están registrando en el departamento del Atlántico.

Sin embargo, para la gobernadora, el aumento del pie de fuerza no supone una solución al 100 %. “Ante la llegada de los 300 uniformados especializados no serán suficientes para bajar la tasa de criminalidad, pero ante su capacitación esperan ver cambios en la ciudad y en el departamento en las próximas semanas”.

“Necesitan la ayuda del Inpec para evitar que desde los centros carcelarios den órdenes de hechos criminales”, agregó la mandataria.

“Ya están los policías aquí. Creemos que esta estrategia, liderada por el director nacional del Gaula, coronel Giovanni Cristancho, va a dar resultados, ya que son policías que vienen con gran entrenamiento en inteligencia e investigación criminal”, expresó Noguera.

Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. - Foto: Suministrada a Semana

La Gobernadora agregó que la mayor preocupación es por los casos de extorsión, “porque es lo que más desesperados tiene a los comerciantes, tenderos, ganaderos, dueños de estaciones de gasolina. Es una permanente zozobra de personas de bien, que se levantan todos los días a trabajar para llevar el sustento a su casa y se encuentran con este flagelo”, destacó.

La mandataria añadió que la sola presencia del director del Gaula ayudó a mermar un poco los homicidios. Además, pidió un mayor esfuerzo por parte del Inpec.

“El Inpec es una entidad inviable, desde hace mucho tiempo se ha hablado de liquidarla y hacia allá tenemos que ir. La liquidación de una entidad que claramente no está respondiendo a la necesidad de los colombianos. Cómo va a ser posible que estas organizaciones criminales llegan a las cárceles y siguen dando órdenes, como ocurrió en Puerto Colombia”, señaló Noguera.