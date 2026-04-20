“No existe sanción en firme”: empresa de seguridad acusada de tener nexos con bandas por la Supervigilancia

Todo un revuelo hay en Barranquilla por el pronunciamiento de la Superintendencia de Vigilancia en el que anunciaba el cierre de 31 empresas de seguridad por supuestamente tener nexos con bandas criminales, incluyendo una empresa en la capital del Atlántico.

Fallo de tutela cuestiona actuaciones de Supervigilancia con empresa de seguridad Atenas

Este lunes, 20 de abril, SEMANA conoció un comunicado de prensa en el que la empresa Atenas Seguridad señaló que no existe una sanción en firme en su contra en medio de estas investigaciones.

“Se comunicó como un hecho definitivo lo que jurídicamente sigue en discusión, generando una percepción equivocada que ha afectado la reputación, la operación y la confianza en la empresa”, dijo la empresa.

Asimismo, Atenas denunció que el proceso administrativo ha tenido unas presuntas inconsistencias que deben ser revisadas en detalle.

“El proceso administrativo presenta graves inconsistencias, entre ellas uso de información errónea y datos no verificables, utilización de registros sin validez jurídica como si fueran antecedentes judiciales y falta de valoración integral de las pruebas”, sostuvieron.

La compañía de seguridad insistió en que “el proceso sigue en curso. No existe una sanción en firme. La información difundida no refleja la realidad jurídica del caso”.

También señalaron que, en medio de este proceso de investigación, no les han tenido en cuenta, al parecer, sus pruebas y que se ha presentado el uso de información errónea, registros sin validez jurídica, entre otros aspectos.

Revelan listado de 31 empresas de seguridad a las cuales se les suspendió la licencia de funcionamiento

Sin embargo, desde la Supervigilancia han señalado en varias oportunidades que actúan bajo lo que establece la norma.

“Todas las actuaciones se adelantan garantizando el debido proceso, pero bajo una postura firme frente a cualquier irregularidad. El patrón identificado muestra empresas que obtienen licencias legales para operar, pero posteriormente ponen personal, armas o recursos al servicio de organizaciones ilegales”, dijo la Supervigilancia.

Panorámica de Barranquilla. Foto: Guillermo Torres / Semana

En primera instancia, le suspendieron las licencias en Barranquilla a dos empresas que fueron identificadas por la SuperVigilancia como Atenas Seguridad Privada Ltda. y Máximus Seguridad Privada Ltda.

“En el marco de investigaciones judiciales se han detectado armas autorizadas vinculadas a hechos delictivos y personal relacionado con estructuras criminales. Estas prácticas podrían estar asociadas a delitos como el lavado de activos y otras economías ilegales, lo que refuerza la gravedad de los hallazgos”, dijo la Superintendencia de Vigilancia.