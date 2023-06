Ojo: estos son los cortes de luz de este martes 27 de junio en Barranquilla

Con el fin de desarrollar acciones de mantenimiento por parte de personal operativo de la empresa Air-e encargada del servicio de energía en Barranquilla, anunciaron obras en el sector de Alameda del Río, para este martes 27 de junio, por lo que se presentarán varias interrupciones en el servicio en este sector.

Por este motivo, algunos usuarios percibirán suspensiones temporales en el suministro de energía de 9:41 a.m., a 5:00 p.m., de la calle 118 a la calle 120 entre carreras 42 y 42 B. También, de 9:41 a.m., a 10:11 a.m., y de 4:30 p.m., a 5:00 p.m., en la calle 110 a la calle 117 entre carreras 42 y 43.

Otros trabajos programados serán de 8:10 a.m a 5:00 p.m en la carrera 16 con calle 68, en El Valle; y de 7:50 a.m., a 6:00 p.m., en la calle 121 con carrera 15, en La Pradera.

En Soledad Air-e también trabajará en poda de árboles y reemplazo de red de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la calle 70 entre carreras 13D y 13E, en la Urbanización Nuevo Horizonte.

Se realizará cambio de transformador y de red en mal estado de 8:10 a.m., a 6:00 p.m., en la calle 9 con carrera 15, en el barrio El Carmen, de Galapa.

Técnicos harán cambios de transformadores. - Foto: Air-e

Por último, están programadas adecuaciones eléctricas de 9:00 a.m., a 5:08 p.m., en el municipio de Luruaco de la calle 2 a la calle 7 entre carreras 3 y 4; y de 8:10 a.m., a 6:00 p.m., en el barrio Pital de Saco, del corregimiento Saco.

Desde la empresa Air-e, denunciaron un nuevo caso de robo de energía en una lujosa vivienda, ubicada en el barrio Villa Santos, norte de la ciudad de Barranquilla.

En medio de un procedimiento, los técnicos de la compañía detectaron la manipulación del equipo de medidas de manera evidente con un puente para evadir el pago del consumo real de energía.

En lujosa vivienda de Barranquilla se estarían robando la luz. - Foto: Suministrada a Semana

De acuerdo con las primeras valoraciones técnicas, la apropiación del fluido eléctrico asciende a más de 7 millones de pesos mensuales y alrededor de 90 millones de pesos al año aproximadamente.

Desde Air-e, explicaron que con dicha manipulación también se evadía el pago del impuesto denominado “contribución de solidaridad”, el cual representa el 20 % de la energía apropiada; es decir, un millón 400 mil pesos mensuales y 18 millones de pesos al año.

“Lo reprochable de esta conducta es que de manera consiente se está afectando también el patrimonio público, puesto que con la contribución de solidaridad se recaudan recursos para el otorgamiento de subsidios, los cuales permiten disminuir el costo del servicio de energía que consumen los usuarios más necesitados (subnormales y residenciales de estratos 1, 2 y 3).

Oficina de Air-e en Barranquilla. - Foto: A.P.I

De esta manera, si se evade parte del pago de la contribución, le corresponde al estado aportar los recursos necesarios para cubrir el déficit que se genera con esta conducta. Por esta razón es que el robo de energía en estos tiene una importancia mayor y no puede pasar desapercibido en nuestra sociedad”, indicó la empresa de energía.

“A pesar de las campañas realizadas, hay personas naturales y establecimientos comerciales que insisten en conectarse ilegalmente. Esto no solo afecta a la empresa, sino a la calidad del servicio como tal”, informó el gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, Fermín De la Hoz.

Es importante señalar que estas conductas tipifican el delito de defraudación de fluidos, el cual tiene una pena máxima de 6 años y una multa máxima de 150 salarios mínimos.

A la fecha, la empresa lidera con la Fiscalía cerca de 440 investigaciones penales por hurto y defraudación de fluidos. Adicionalmente, han sido capturadas 183 personas por estos mismos delitos y por el delito de concierto para delinquir.