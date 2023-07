Robos masivos, desmanes y homicidios: esto fue lo que desató la muerte de un joven en Santa Marta

A pesar de que han pasado cuatro días desde lo ocurrido, una ola de violencia no ha parado de cubrir la ciudad. El pasado lunes 17, en medio del sepelio de Erick, reportaron desmanes a cargo de una caravana de motociclistas que acompañaban el cuerpo.

“Me lo mató porque le dio la gana”: madre de mototaxista

El caso se registró el pasado sábado, 15 de julio. Las primeras versiones dan cuenta que la víctima, identificada como Erick Alberto Solano, no habría acatado una orden de pare y los agentes de la Policía, supuestamente, le dispararon.

“Él no es ningún malandro. Él estaba haciendo una carrera. Dejó a la niña (la usuaria que tomó el servicio) en toda la esquina y se devolvió en contravía porque vio a la Policía”, explicó la mujer a los medios de comunicación.

“Es un matón suelto. Uniforme para nada. En este país hay injusticia. A los malandros no los matan, matan a los niños de bien y mi hijo era un muchacho de bien. Me lo mató injustamente sin haber motivo ni necesidad. Me lo mató porque le dio la gana”, sostuvo la madre de Erick.