San Andrés está ahogada por la criminalidad: homicidios crecieron y ahora la isla estará militarizada

De acuerdo con las autoridades, la situación no obedece a enfrentamientos entre grupos delincuenciales por control de tierras y movimientos ilícitos, como sí ocurre en otras zonas del país, sino a que en su mayoría son venganzas por circunstancias del pasado.

“Se avecina una crisis social en San Andrés donde no sean atendidas las peticiones que hemos hecho”, dijo el gobernador Hawkins Sjogreen en ese momento, pidiéndole al Gobierno Nacional atender las necesidades de la isla tras la baja cifra de turista de los últimos meses .

Para este, es solo la punta del iceberg, las afectaciones del problema se ven mucho más a fondo en cifras de posadas, servicio turísticos y ocupación hotelera, pues esta última, por ejemplo, no supera el 25 %.

“En los alimentos perecederos, por ejemplo, la mayoría vienen por vía aérea y como están limitados los vuelos, pues no hay la misma cantidad; el tema de transporte para remisiones médicas se complica porque no hay cupos. Es una crisis humanitaria de la cual se le ha hecho énfasis al Gobierno nacional por todas las instancias y no se ve ninguna solución”, anotó