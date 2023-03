“Se trata de una triste historia anunciada”: Fiscalía asume investigación para esclarecer la muerte de varios gatos en Santa Marta

Un equipo especializado del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma), de la Fiscalía General de la Nación, asumió las actividades investigativas para esclarecer con rapidez la muerte de varios gatos en una casa de madera, ubicada en inmediaciones del antiguo polideportivo de Santa Marta.

El caso se registró el pasado 21 de marzo, en el sector de la calle 22 con carrera 19. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendió la emergencia e indicó que fue la misma comunidad la que hizo el llamado pasadas las 12 de la noche.

Varios gatos estaban dentro del refugio que fue incinerado. - Foto: Tomada de Twitter @BomberosVolSM

“Con profunda tristeza informamos a la comunidad samaria que siendo las 12:50 de la madrugada, nuestras unidades atendieron emergencia por incendio en una estructura de madera en la calle 22 con carrera 19, la cual funcionaba como refugio para felinos”, dijeron los bomberos.

Aunque todavía no se tiene certeza sobre el número de gatos que resultaron incinerados, para la Fiscalía este tipo de acciones constituyen un atentado para toda la comunidad de Santa Marta.

“Pudo ser uno, cinco, diez o cincuenta, pero es un hecho gravísimo que suceda. Y no solamente que suceda, sino que se trata de una triste historia anunciada porque si los gobernantes de turno no le dan la atención necesaria a los animales vulnerables, como los que había en el polideportivo, este tipo de situaciones seguirá pasando y no solamente tendremos animales muertos, sino que es un atentado contra toda la comunidad samaria”, dijo el fiscal coordinador de Gelma, Alejandro Gaviria Henao.

Fiscalía dispuso de un equipo especial para investigar muerte de gatos. - Foto: Fiscalía

“Lo que hoy le pasa a un animal el día de mañana le puede suceder a un niño, a una mujer o a una persona de la tercera edad, tenemos que cerrar filas para prevenir este tipo de violencias interrelacionadas”, aseguró el funcionario.

La comunidad asegura que se trató de un terrible caso de violencia animal en donde “un psicópata sin escrúpulos y sin misericordia le echó gasolina y prendió fuego a la casa de los gatos a plena madrugada, mientras duermen”.

“Inicialmente estamos buscando los posibles testigos, se ordenó la extracción de material de videovigilancia de los vecinos y zonas aledañas al polideportivo. (…) la invitación es a denunciar y a las autoridades locales a que prevengan este tipo de comportamientos, es importante que la ciudadanía rechace estos hechos y nos ayude con información que permita esclarecer estos horribles actos”, enfatizó Gaviria Henao.

Cabe recordar que en la capital de Magdalena las autoridades distritales ofrecieron una recompensa de hasta 15 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables.

“Solicitamos que se revisen las cámaras de seguridad del sector, para buscar información que nos permita establecer quiénes lo hicieron”, manifestó la alcaldesa Virna Johnson.

La alcaldesa llegó hasta el sitio donde están los gatos sobrevivientes del hecho. - Foto: Tomada de Twitter @VirnaJohnson

La congresista Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde, también rechazó lo sucedido y pidió a través de su cuenta de Twitter una investigación inmediata a las autoridades locales y nacionales para dar con el responsable, además de lamentar los hechos.

“Miserables los que quemaron el refugio de gatos en Santa Marta. A la crueldad animal tenemos que darle un alto y un castigo ejemplar. Por favor, Fiscalía y alcaldesa Virna Johnson, adelantar investigaciones de manera inmediata”, trinó la congresista.

“Junto a las autoridades se iniciaron las labores de investigación para determinar las causas de la conflagración. Desde el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Santa Marta, como entidad que salvaguarda la vida y bienes de los seres vivos, rechazamos y lamentamos este hecho”, anotaron desde el cuerpo de Bomberos de Santa Marta.

La comunidad señaló que en la zona no hay cámaras de seguridad que puedan contribuir a la investigación de la Policía Nacional y metropolitana de Santa Marta y a su dependencia de protección animal, pues manifestaron que hace un tiempo habían solicitado los equipos, pero no los recibieron.