Seis personas muertas y cuatro intoxicadas tras ingerir, al parecer, licor adulterado en Barranquilla: esto se sabe

Seis personas murieron en el centro Barranquilla tras haber ingerido licor adulterado durante el martes, 23 de septiembre. Hay cuatro personas más intoxicadas en la Unidad de Cuidados Intensivos de varios centros asistenciales.

Las víctimas mortales que han sido identificadas por las autoridades son Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz y Emiro Alberto Miranda, quienes murieron en el Hospital General de Barranquilla. Hay un hombre y una mujer que no han podido ser identificados por las autoridades judiciales, pues fallecieron en diferentes sectores del centro de la ciudad.

Instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla | Foto: A.P.I

En varios centros asistenciales de la ciudad se encuentran cuatro personas en la Unidad de Cuidados Intensivos por la grave intoxicación que tuvieron al ingerir este licor que fue elaborado de manera artesanal.

Las personas que se encuentran en estado grave de salud son Pedro Pablo Capachero Caraballo, Ana Cecilia Céspedes, Eliberto de León y una cuarta persona de quien no se conoce su plena identificación.

SEMANA conoció, mediante fuentes judiciales cercanas al caso, que la bebida alcohólica era, al parecer, comercializada por una de las víctimas mortales por un valor de entre 2.000 y 3.000 pesos.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía General de la Nación, quienes tratan de establecer el origen de la bebida que causó esta tragedia en la capital del Atlántico.

Licor adulterado. Imagen de referencia. | Foto: Policía Metropolitana de Cali

Los cuerpos sin vida fueron trasladados por las autoridades hasta las dependencias de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia.

SEMANA también conoció que los investigadores judiciales avanzan con las pesquisas con entrevistas a los familiares y amigos de las víctimas para poder establecer cuál es el sitio de fabricación de este licor.