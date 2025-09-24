Suscribirse

Barranquilla

Seis personas muertas y cuatro intoxicadas tras ingerir, al parecer, licor adulterado en Barranquilla: esto se sabe

Las autoridades se encuentran realizando las investigaciones de los casos que se registraron en el centro de la ciudad.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

24 de septiembre de 2025, 11:47 a. m.
Nuevo Hospital General de Barranquilla.
Nuevo Hospital General de Barranquilla | Foto: Alcaldía de Barranquila

Seis personas murieron en el centro Barranquilla tras haber ingerido licor adulterado durante el martes, 23 de septiembre. Hay cuatro personas más intoxicadas en la Unidad de Cuidados Intensivos de varios centros asistenciales.

Las víctimas mortales que han sido identificadas por las autoridades son Nicolás Manuel Medrano, Helmot Enrique Escolar, José Felipe Crespo Ortiz y Emiro Alberto Miranda, quienes murieron en el Hospital General de Barranquilla. Hay un hombre y una mujer que no han podido ser identificados por las autoridades judiciales, pues fallecieron en diferentes sectores del centro de la ciudad.

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.
Instalaciones de Medicina Legal en Barranquilla | Foto: A.P.I
Contexto: Estas son las ‘cartas’ para las elecciones de 2026 en Atlántico: se mueven los clanes políticos

En varios centros asistenciales de la ciudad se encuentran cuatro personas en la Unidad de Cuidados Intensivos por la grave intoxicación que tuvieron al ingerir este licor que fue elaborado de manera artesanal.

Las personas que se encuentran en estado grave de salud son Pedro Pablo Capachero Caraballo, Ana Cecilia Céspedes, Eliberto de León y una cuarta persona de quien no se conoce su plena identificación.

SEMANA conoció, mediante fuentes judiciales cercanas al caso, que la bebida alcohólica era, al parecer, comercializada por una de las víctimas mortales por un valor de entre 2.000 y 3.000 pesos.

El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía General de la Nación, quienes tratan de establecer el origen de la bebida que causó esta tragedia en la capital del Atlántico.

Se incautaron 145 estampillas y 255 botellas de aguardiente adulterado, con un contenido aproximado a los 210.000 centímetros cúbicos.
Licor adulterado. Imagen de referencia. | Foto: Policía Metropolitana de Cali

Los cuerpos sin vida fueron trasladados por las autoridades hasta las dependencias de Medicina Legal en el sur de Barranquilla para la respectiva necropsia.

SEMANA también conoció que los investigadores judiciales avanzan con las pesquisas con entrevistas a los familiares y amigos de las víctimas para poder establecer cuál es el sitio de fabricación de este licor.

Contexto: Buscan a responsables de asesinar a una niña de 11 años: hay recompensa de $40 millones

Las personas que tengan información de estas fábricas clandestinas pueden comunicarse a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.

BarranquillaAtlánticoLicor adulterado

