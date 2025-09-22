Buscan a responsables de asesinar a una niña de 11 años: hay recompensa de $40 millones

A toda marcha avanzan las investigaciones judiciales por parte de la Policía del Atlántico para dar con los responsables del asesinato de Ariana Sofía Lozada, de 11 años de edad, en el municipio de Baranoa.

La menor de edad recibió un disparo en la ingle en medio de un ataque sicarial contra dos hombres en el barrio La Primavera. Malherida, la trasladaron hasta la Clínica Reina Catalina, donde murió pese al esfuerzo del personal médico.

SEMANA conoció que integrantes de la Policía del Atlántico, junto con la Fiscalía General de la Nación, avanzan con las pesquisas con el fin de identificar plenamente a los responsables de estos hechos.

La comunidad pide justicia por el asesinato de la menor de 11 años de edad en Baranoa, Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Los investigadores han recolectado testimonios de personas que presenciaron el atentado a disparos y también hacen un barrido por la zona para poder establecer si hay cámaras de seguridad que hayan podido grabar para identificar a los responsables.

La comunidad del municipio de Baranoa está indignada tras lo sucedido y le piden a las autoridades hacer justicia. Hubo un consejo de seguridad convocado por las autoridades locales, donde acordaron la entrega de 40 millones de pesos de recompensa para quien entregue información que permita la captura de los delincuentes que dispararon.

El coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía en Atlántico, habló con el diario El Heraldo: “Un comerciante sale con su empleado de su establecimiento para su residencia y son interceptados por cuatro sujetos que venían en un motocarro, atentan contra la humanidad de estas personas, salen lesionadas, pero una bala de esta acción lesiona y mata a la niña, lamentablemente. Estamos en labores de indagación porque estamos explorando muchas probabilidades“.

Sepelio de niña de 11 años asesinada en Baranoa, Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

Peña indicó que trabajan para poder establecer qué fue lo que ocurrió exactamente y cuáles fueron los motivos de esta incursión de sicarios que ha generado pánico entre la población.

“Aparentemente, estas dos personas (los lesionados) están dedicadas al comercio ilegal denominado ‘Gota a Gota’, y pues inicialmente estamos estableciendo si por el producto del gota a gota, que es una economía ilegal, también haya sido el atentado. Y la otra es que el encargado de recoger los recursos había tenido un enfrentamiento en Soledad con unos criminales por temas de microtráfico y estamos también tratando de establecer realmente si fue producto de este hecho que fue el ataque sicarial”, agregó el oficial al medio antes citado.