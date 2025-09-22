La criminalidad sigue disparada en el Atlántico pese a los esfuerzos que viene realizando la Policía con apoyo de la gobernación. El caso más reciente que ha sacudido al departamento es el asesinato de una niña de 11 años de edad en medio de un ataque sicarial que iba dirigido a otras personas en el municipio de Baranoa.

Se trata de Ariana Sofía Lozada Ruiz, de 11 años de edad, quien terminó impactada con un proyectil que la hizo partir de este mundo y lo que causó el rechazo de toda una población, que pide justicia y mayor seguridad.

El atentado a disparos que ocurrió en el barrio La Primavera, en Baranoa, hizo que las autoridades realizaran un consejo extraordinario de seguridad en el que analizaron la compleja situación de orden público que hoy vive el Atlántico.

La comunidad pide justicia por el asesinato de la menor de 11 años de edad en Baranoa, Atlántico. | Foto: Suministrada a SEMANA.

El coronel John Harvey Peña, comandante de la Policía en Atlántico, entregó detalles del caso que viene siendo investigado por un equipo especial de su institución con apoyo de la Fiscalía General de la Nación.

“Un comerciante sale con su empleado de su establecimiento para su residencia y son interceptados por cuatro sujetos que venían en un motocarro, atentan contra la humanidad de estas personas, salen lesionadas, pero una bala de esta acción lesiona y mata a la niña, lamentablemente. Estamos en labores de indagación porque estamos explorando muchas probabilidades”, dijo el oficial en diálogo con El Heraldo.

Al mismo tiempo, reveló cuáles serían las dos hipótesis que —hasta el momento— están manejando los investigadores judiciales que asumieron el tan repudiado caso.

“Aparentemente, estas dos personas (los lesionados) están dedicadas al comercio ilegal denominado ‘Gota a Gota’, y pues inicialmente estamos estableciendo si por el producto del gota a gota, que es una economía ilegal, también haya sido el atentado. Y la otra es que el encargado de recoger los recursos había tenido un enfrentamiento en Soledad con unos criminales por temas de microtráfico y estamos también tratando de establecer realmente si fue producto de este hecho que fue el ataque sicarial”, agregó al medio antes citado.

Las autoridades se encuentran investigando lo ocurrido. | Foto: Semana

Entre tanto, Edinson Palma, alcalde de Baranoa, Atlántico, tras la reunión con las autoridades anunció un aumento en la recompensa por los responsables de este ataque a bala.

“Hemos finalizado el consejo extraordinario de seguridad y hemos logrado definir muchas estrategias y acciones que vamos a emprender de manera articulada e institucional, tanto con la fuerza pública como judicial. Queremos anunciar que la recompensa aumenta de 20 millones a 40 millones de pesos por información de los autores de este doloroso hecho”, indicó el mandatario.