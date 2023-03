Susto en el norte de Barranquilla: tiroteo irrumpió la tranquilidad en Plaza del Parque, ¿qué pasó?

No se registraron personas lesionadas.

Un intercambio de disparos alarmó a los clientes de un establecimiento comercial, ubicado en el reconocido sector de Plaza del Parque, en el norte de Barranquilla. Un video que circula por las redes sociales deja entrever los segundos de miedo que acontecieron mientras se resguardaban bajo las mesas del local.

El hecho se registró a eso de las 10:30 de la noche del sábado, 11 de marzo. Información preliminar da cuenta que todo empezó por un intento de hurto que se reportó en el parque Tivoli, cerca al lugar del tiroteo. En medio de la huida, agentes de la Policía se percataron de los ladrones, quienes, al parecer, pretendían escapar en un taxi.

En medio de la persecución, se presenta un intercambio de balas a la altura de Plaza del Parque. Semana pudo establecer que no se registraron personas lesionadas. Entre tanto, este medio conoció que los delincuentes no fueron capturados porque las víctimas del presunto hurto no denunciaron.

Las personas se resguardaban bajo las mesas. - Foto: A.P.I

“La inseguridad en Barranquilla se salió de control hace rato. A las 10:30 p.m. vivimos un tiroteo en Plaza del Parque. ¿Hasta cuándo empezaremos a priorizar lo esencial en la ciudad?”, trinó una usuaria en su cuenta de Twitter, publicando un video.

Muere joven en tiroteo

Alex Mateo Sandoval Chaín, de 19 años de edad, resultó herido de gravedad en medio de un tiroteo que ocurrió el sábado 11 de marzo a las 7:30 p. m. en la ciudad de Barranquilla, en el barrio Chiquinquirá, calle 43 con carrera 32. El Hospital General de Barranquilla a donde fue trasladado el joven confirmó el deceso del la víctima.

El joven fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial en una moto conducida por un hombre y un parrillero, quien sostenía al herido contra la espalda del conductor. Al llegar al Hospital de Barranquilla, las personas que trasladaban al joven le notificaron al personal médico que este resultó herido por uno pistolero a la entrada de una tienda.

La versión de quienes trasladaron al herido coincidió con las declaraciones dadas por dos personas más que estaban presentes en el lugar y que también resultaron heridas. Estas personas fueron identificados por las autoridades como Eduer Leandro Chavarría Ossa, de 41 años, y María José Jiménez Ossa, de 20 años, ambos trasladados al Hospital General de Barranquilla.

Los hechos ocurrieron en el barrio Chiquinquirá, en la ciudad de Barranquilla. - Foto: tomada de la cuenta de Twitter@HENRYFOREROJ

Los vecinos y transeúntes del lugar aseguraron que los dos heridos y el fallecido se encontraban en la entrada del establecimiento público, pero no se sabe con certeza si estaban juntos. Posteriormente, llegó un sujeto que abrió fuego en contra de estas tres personas, para luego huir en una motocicleta que era conducida por otro hombre.

Las autoridades están investigando para esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los autores intelectuales del hecho.

Un fallecido y dos personas heridas dejo un tiroteo en Barranquilla. - Foto: tomada de la cuenta de Twitter@HENRYFOREROJ

Ojo: por evento deportivo hay cierre de vías en Barranquilla este domingo 12 de marzo

Una maratón organizada por el Club de Deportivo Free Triathlon, se llevará a cabo en la mañana de este domingo, 12 de marzo, en la ciudad Barranquilla. Por ende, varias vías de la ciudad estarán cerradas hasta las 10:00 de la mañana.

El punto de salida será desde el Gran Malecón, exactamente en la zona del Caimán del Río. El recorrido tomará la Avenida Gran Malecón hasta la carrera 46, doblará hacia la derecha por la carrera 46 hasta la Vía 40, girará hacia la derecha y tomará la Vía 40 hasta la rotonda del barrio Las Flores, luego hacia la izquierda tomando la avenida Circunvalar hasta llegar a la carrera 53, sector corredor universitario, hasta llegar a la segunda rotonda de la Universidad del Norte.

Posteriormente, la concentración de deportistas se dirigirá hacia la última rotonda de la vía al colegio San José hasta al fondo de la avenida, para después regresar por la misma calle del colegio en mención, llegando hasta la segunda rotonda de la Universidad del Norte con carrera 53. De allí, tomará la carrera 53 hasta la Circunvalar hasta la rotonda de las Flores.

Luego, girará hacia la derecha por la Vía 40 hasta llegar a la calle 72. El recorrido seguirá en dirección a la carrera 58 con calle 75. Después se regresará por la carrera 58 para empalmar con la carrera 54, en inmediaciones del puente de Murillo, de manera que los deportistas puedan tomar la calle Murillo hasta la calle 50. Luego, girarán hacia la izquierda hasta la rotonda de la calle 50 con Vía 40 para tomar la calzada en contravía hacia la carrera 46.

Finalmente, la movilización bajará por la carrera 46 para tomar la vía hacia el peaje Barranquillita y llegar hasta la rotonda de la Bendición de Dios. Los deportistas retornarán por la avenida del Río.