Taxistas de Valledupar se preparan para el paro del 22 de febrero: son 11 los puntos de concentración

Para este miércoles 22 de febrero está programado un paro nacional del gremio de taxistas y del sector empresarial convocado por líderes sindicales de transporte público. En Valledupar, los miembros del gremio ya se preparan para la jornada y han anunciado que al menos 11 puntos de la ciudad serán bloqueados.

La protesta iniciará a las 5:00 de la mañana en los puntos de: Puente Hurtado – Pilonera mayor; glorieta del Obelisco y entrada a Bosconia; entrada a La Paz y terminal de Transportes; vía a La Mesa- glorieta del Batallón La Popa; entrada del aeropuerto Alfonso López; glorieta La Ceiba; semáforo del edificio Palmeto en la carrera Novena; glorieta Los Gallos; glorieta María Mulata; glorieta Hernando De Santana, y glorieta Mi Pedazo de Acordeón.

Pese a que ya esta definida la hora de inicio de la jornada, aún no se define la hora de cierre de las movilizaciones y para ello realizan reuniones.

El presidente del Sindicato de Taxistas de Valledupar, Julio César Domínguez, señaló que junto a él son 27 personas en la capital de Cesar liderando el paro, entre líderes del gremio y empresarios.

“Este es un clamor no solo de los taxistas, sino de la ciudadanía en general, en la ciudad la inseguridad ‘reina’ y a la gente le da miedo salir a las calles y por ello nosotros nos vemos perjudicados. También la ilegalidad en el sector transporté es otro factor que nos está afectando y por ello nos unimos al paro nacional”, dijo el líder gremial.

Por su parte, Diana Daza, la secretaria de Tránsito municipal, manifestó que tampoco se tiene establecido aún un plan de contingencia, debido a las reuniones que se desarrollan con líderes de taxistas.

“Inicialmente, nos habían dicho que no iban a unirse al paro, entendemos que es a nivel nacional y por ello no tenemos todavía un plan de contingencia, una vez lo tengamos lo daremos a conocer. Asimismo, hemos revisado el tema y en sí no tienen argumentos, porque hemos cumplido con todo lo solicitado, solo que cada proceso tiene su tiempo para que se vean los resultados”, manifestó la funcionaria.

Varias ciudades de Colombia podrían verse afectadas por el paro de taxistas este miércoles 22 de febrero - Foto: Semana

Sin embargo, las autoridades policiales trabajan en un acompañamiento especial de seguridad, no solo para el gremio de los taxistas y para quienes participen en las protestas, sino en miras de garantizar también la seguridad de la ciudadanía.

Mientras tanto el comandante de la Policía en el Cesar, coronel Luis León Rodríguez, indicó que para este día estarán realizando el acompañamiento a los taxistas con las patrullas de vigilancia, a fin de mantener el orden público en la ciudad.

Para la tarde de este martes 21 de febrero se espera que el Gobierno nacional lleve a cabo una reunión con la participación de los Ministerios de Trabajo y también de las TIC, para entablar diálogos sobre las necesidades de ese sector.

“Frente a las movilizaciones que han anunciado algunos sindicatos de taxistas para el próximo miércoles 22 de febrero en algunas ciudades del país, el Gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Transporte, manifiesta toda su disposición para construir mediante el diálogo soluciones concertadas a los problemas que viene planteando este importante sector del taxismo, respecto del cual anunciaremos importantes avances y reconocimientos el 21 de febrero”, anunció la entidad a través de un comunicado a la opinión pública.

Los taxistas piden ser escuchados por las autoridades. - Foto: Suministrada a SEMANA

Desde el gremio han dicho que las principales causas de las protestas son el rechazo a las alzas en la gasolina, las plataformas de movilidad no reguladas y el futuro del servicio individual de transporte en el país.

Frente a esta situación el presidente, Gustavo Petro, se pronunció a través de su cuenta de Twitter: “Ya los taxistas dicen que el miércoles 22 harán paro en Colombia debido a que se van a legalizar las plataformas de transporte; insensatos, hay que dialogar, se les pone impuestos, pero el trabajo en Colombia no está prohibido para nadie y menos porque unos ignorantes manipulen”.

El presidente, Gustavo Petro responde y dice que el trabajo no está prohibido para nadie - Foto: juan carlos sierra-semana

Se esperan concentraciones este miércoles en diferentes puntos de Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, Manizales, entre otras.