Tutela frena concurso para 4.000 puestos en la Fiscalía: esta es la razón

Este miércoles, 20 de agosto, SEMANA conoció el auto que emitió el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla que ordenó la suspensión inmediata del concurso de méritos convocado por la Fiscalía General de la Nación y operado por la Universidad Libre, que ofertaba alrededor de 4.000 cargos en todo el país.

La decisión se dio como medida provisional dentro de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el trabajo.

En el fallo, la jueza Amalia Rondón Bohórquez señaló que “existe un riesgo inminente de que la protección se torne ineficaz, dado que la prueba escrita está programada para el 24 de agosto de 2025. Entonces, de llevarse a cabo, y si posteriormente se amparan los derechos del actor, la vulneración a su derecho a participar en igualdad de condiciones se habría consumado”.

De acuerdo con la togada, en esta tutela halló que cumplía con los tres requisitos establecidos por la Corte Constitucional: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y proporcionalidad.

Según la providencia, “la medida no resulta desproporcionada, por cuanto se ponderaron los hechos frente a la posible vulneración de derechos fundamentales y el interés público de garantizar la transparencia y legalidad en los concursos de mérito”.

En consecuencia, el juzgado resolvió:

Admitir la acción de tutela instaurada por Nelson Uribe Martínez contra la Fiscalía y la Universidad Libre. Vincular al proceso a todos los aspirantes inscritos para el cargo de profesional de gestión II, identificado con el código OPEC I-109-M-06-(32). Decretar la suspensión inmediata de las pruebas escritas programadas para el 24 de agosto de 2025, hasta que se emita un fallo de fondo. Ordenar a la Fiscalía y a la Universidad Libre rendir un informe en 24 horas sobre los hechos objeto de la tutela.

La juez de Barranquilla también ordenó a la Universidad Libre notificar de manera inmediata la decisión a todos los aspirantes inscritos, “bajo constancia de entrega”.