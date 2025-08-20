Suscribirse

Barranquilla

Tutela frena concurso para 4.000 puestos en la Fiscalía: esta es la razón

Es una medida provisional. La jueza es de Barranquilla.

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

Periodista Semana

20 de agosto de 2025, 3:05 p. m.
Fiscalía General de la Nación.
Fiscalía General de la Nación | Foto: Colprensa

Este miércoles, 20 de agosto, SEMANA conoció el auto que emitió el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla que ordenó la suspensión inmediata del concurso de méritos convocado por la Fiscalía General de la Nación y operado por la Universidad Libre, que ofertaba alrededor de 4.000 cargos en todo el país.

La decisión se dio como medida provisional dentro de una acción de tutela interpuesta por un ciudadano que alegó la vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad, el debido proceso y el trabajo.

En el fallo, la jueza Amalia Rondón Bohórquez señaló que “existe un riesgo inminente de que la protección se torne ineficaz, dado que la prueba escrita está programada para el 24 de agosto de 2025. Entonces, de llevarse a cabo, y si posteriormente se amparan los derechos del actor, la vulneración a su derecho a participar en igualdad de condiciones se habría consumado”.

De acuerdo con la togada, en esta tutela halló que cumplía con los tres requisitos establecidos por la Corte Constitucional: apariencia de buen derecho, peligro en la demora y proporcionalidad.

Según la providencia, “la medida no resulta desproporcionada, por cuanto se ponderaron los hechos frente a la posible vulneración de derechos fundamentales y el interés público de garantizar la transparencia y legalidad en los concursos de mérito”.

Contexto: Fiscalía: 4.000 cargos en la entidad salen a concurso, entre ellos 1.550 de fiscales. Los detalles de la historia aquí

En consecuencia, el juzgado resolvió:

  1. Admitir la acción de tutela instaurada por Nelson Uribe Martínez contra la Fiscalía y la Universidad Libre.
  2. Vincular al proceso a todos los aspirantes inscritos para el cargo de profesional de gestión II, identificado con el código OPEC I-109-M-06-(32).
  3. Decretar la suspensión inmediata de las pruebas escritas programadas para el 24 de agosto de 2025, hasta que se emita un fallo de fondo.
  4. Ordenar a la Fiscalía y a la Universidad Libre rendir un informe en 24 horas sobre los hechos objeto de la tutela.

La juez de Barranquilla también ordenó a la Universidad Libre notificar de manera inmediata la decisión a todos los aspirantes inscritos, “bajo constancia de entrega”.

Este cambio de estrategia también ha generado dudas frente a los datos estadísticos con los que se mide la gestión de los fiscales.
Fiscalía General de la Nación. | Foto: CARLOS JULIO MARTÍNEZ-SEMANA
Contexto: El “cartel de los cargos” en la Fiscalía: Comisión de Disciplina Judicial abrió una investigación

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jueza Sandra Heredia firmó la boleta de libertad en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez

2. Criminólogo analizó el error más grande de Daniel Sancho tras asesinar a Edwin Arrieta

3. ¿Por qué Estados Unidos despliega buques de guerra y miles de militares cerca de Venezuela?

4. Comisión de Disciplina asumió el caso de la jueza en Barranquilla que suspendió concurso para 4.000 cargos en la Fiscalía

5. Jugador de Selección Colombia deja la élite europea por Sudamérica: negocio causa revuelo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fiscalía AtlánticoBarranquilla

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.