Alcaldía lanza curso gratis de inglés en Bogotá: cómo inscribirse antes del 22 de marzo

La Alcaldía de Bogotá abrió una nueva convocatoria para que ciudadanos accedan a un curso gratuito de inglés, una estrategia con la que busca fortalecer las habilidades laborales y educativas en la capital.

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Según la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, el programa está dirigido a personas mayores de edad interesadas en mejorar su nivel de inglés, especialmente aquellas que buscan ampliar sus oportunidades de empleo.

La estrategia está disponible para mayores de edad solamente. Foto: agencia 123rf

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 22 de marzo de 2026 y deben realizarse exclusivamente a través de la página web oficial del .

La Secretaría explicó que el curso es completamente gratuito y se desarrollará en modalidad virtual, lo que permite a los participantes acceder desde cualquier punto de la ciudad sin necesidad de desplazamientos.

Requisitos para ser beneficiario

Ser mayor de 18 años.

Vivir en Bogotá.

Haber terminado el bachillerato.

Contar con un nivel mínimo de inglés A2 (se valida con prueba).

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Según el Distrito, los contenidos están orientados a fortalecer competencias comunicativas en inglés, con énfasis en habilidades prácticas como comprensión oral, lectura y conversación, lo que busca mejorar el perfil laboral de los participantes.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha señalado en distintas iniciativas que el fortalecimiento del bilingüismo es una de las apuestas para mejorar la empleabilidad en sectores como servicios, tecnología y turismo.

En ese sentido, la Secretaría de Desarrollo Económico ha indicado que estos cursos hacen parte de una estrategia más amplia de formación gratuita, que incluye programas en habilidades digitales, emprendimiento y capacitación para el trabajo.

Los cupos son limitados

La Alcaldía ha habilitado alrededor de 3.800 cupos, que estarán disponibles para la ciudadanía y los bogotanos podrán inscribirse gratuitamente.

El curso es virtual. Foto: Getty Images

Experiencias previas del distrito evidencian que este tipo de convocatorias suele registrar alta demanda, lo que incrementa la competencia por los cupos disponibles.

Por ello, la recomendación oficial es que los interesados realicen el proceso de inscripción lo antes posible y verifiquen cuidadosamente la información suministrada.

Con este programa, el Distrito busca ampliar el acceso a formación en idiomas sin costo, en un contexto donde el manejo del inglés se ha convertido en una habilidad clave para acceder a mejores oportunidades laborales en Bogotá.