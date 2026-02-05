Amordazado en el baúl: así encontraron a un hombre que estaba secuestrado tras robarlo en Ciudad Bolívar

Este jueves 5 de febrero, durante labores de registro y control en el barrio Lucero Bajo, en la localidad de Ciudad Bolívar, uniformados de la Policía encontraron a un hombre amordazado dentro del baúl de un vehículo. La víctima había solicitado un servicio por aplicación antes de ser retenida por quienes iban en el auto.

El procedimiento se adelantó luego de que una patrulla observara a tres hombres y una mujer bajarse del carro. La actitud de ellos llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron inspeccionar el vehículo. Al abrir el baúl, hallaron a una persona retenida en su interior.

Policía revela prueba de embriaguez del joven de 20 años que arrolló a una mujer y le causó la muerte en Bogotá

Al notar la presencia policial, los ocupantes del carro intentaron huir. Dos de ellos fueron interceptados en el lugar y capturados, mientras que los otros dos lograron escapar. Durante el procedimiento, la Policía incautó un arma de fuego tipo pistola y recuperó el vehículo que había sido hurtado.

De acuerdo con el relato de la víctima, los hechos comenzaron cuando solicitó un servicio de transporte a través de una aplicación. Durante el recorrido, fue intimidado por los delincuentes, quienes lo amordazaron y lo encerraron en el baúl para despojarlo del automóvil.

Se conoce lo que hizo mujer que murió para proteger a dos niños durante accidente en Bogotá: rápida reacción les salvó la vida

El teniente Luis Carlos Torres, comandante de la Estación de Policía de Ciudad Bolívar, informó que los capturados tienen 19 y 26 años de edad. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto calificado, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Un juez de la República les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la información judicial conocida, uno de los detenidos registra antecedentes por secuestro simple y hurto agravado. Las autoridades también inmovilizaron un taxi que podría estar relacionado con los hechos, el cual fue puesto a disposición de la Fiscalía como parte de la investigación.

Video muestra el momento exacto del accidente que dejó una mujer muerta en Bogotá; habla testigo: “La señora empujó a los niños”

Las autoridades ya han reportado un aumento en el delito de secuestro en Bogotá. Cifras oficiales de la Policía indican que en 2025 se registraron 40 casos, frente a los 13 reportados en 2024, lo que representa un incremento de 27 hechos, equivalente a un crecimiento superior al 200 %.

Desde el Concejo de Bogotá se han hecho advertencias sobre modalidades que se han vuelto más frecuentes, entre ellas el contacto con conductores, domiciliarios o usuarios de aplicaciones que luego son retenidos y extorsionados.