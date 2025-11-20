Suscribirse

Bogotá

Así es la nueva sede del comando central de la Brigada XIII del Ejército nacional que entregó la Secretaría de Seguridad de Bogotá

Luego de cinco años de retrasos, la Alcaldía de Carlos Fernando Galán destrabó el proyecto de infraestructura militar.

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 5:20 p. m.
Nuevo comando de la Brigada 13 del Ejército Nacional.
Nuevo comando de la Brigada 13 del Ejército Nacional. | Foto: Secretaría de Seguridad

Después de años de retrasos y correcciones técnicas, la Secretaría de Seguridad entregó oficialmente este jueves la nueva sede del comando de la Brigada XIII del Ejército nacional, una edificación de seis pisos y 6.860 metros cuadrados en el Cantón Norte.

La obra, que reemplaza instalaciones operativas con más de 40 años de uso, busca centralizar las capacidades tácticas, administrativas y de inteligencia militar para Bogotá y Cundinamarca.

La moderna infraestructura reúne salas técnicas y de comunicaciones, áreas de inteligencia, salones de crisis y espacios de coordinación operativa. También incluye auditorios, cafeterías, parqueaderos y sistemas renovados de iluminación, ventilación mecánica y seguridad contra incendios.

“Esta es una infraestructura pensada para los estándares que hoy exige el sector defensa. Aquí vamos a concentrar procesos que antes estaban dispersos”, explicó uno de los oficiales encargados de la supervisión técnica del proyecto.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, recordó que la construcción llegó a esta administración con un avance estancado. “El alcalde Carlos Fernando Galán nos pidió mover esta obra, destrabarla y llevarla a término. Eso hicimos. Hoy entregamos un edificio que cumple con todos los componentes contractuales”, señaló durante el acto simbólico con el Ejército.

Desde el inicio, el proyecto enfrentó inconsistencias en estudios geotécnicos, diseños incompletos y cambios normativos que obligaron a ajustar cableado, ventanas, divisiones, sistemas de detección y extinción de incendios, fibra óptica y elementos estructurales. “Cada una de estas revisiones generó mayores cantidades de obra y recursos adicionales”, precisó un ingeniero vinculado al proceso.

La inversión, inicialmente fijada en 28.765 millones de pesos, ascendió finalmente a 39.052 millones. En 2023 la Secretaría gestionó 6.576 millones de pesos adicionales, y en el actual gobierno se sumaron otros 3.710 millones de pesos para finalizar la construcción.

El brigadier general César Augusto Martínez, comandante de la Brigada XIII, destacó que la edificación permitirá mejorar la capacidad operativa: “Este edificio nos permitirá centralizar el mando, fortalecer la coordinación y responder con mayor rapidez ante cualquier situación en Bogotá”.

La Contraloría de Bogotá acompañó la obra a través de su programa Vamos a la Obra. Según su director sectorial, Camilo Andrés Quiroz, “este proyecto demuestra que la articulación temprana evita que los problemas crezcan y permite entregar resultados concretos a la ciudad”.

La sede quedará lista para ser dotada en 2026 mediante un proceso contractual independiente para cableado, sistemas de seguridad y mobiliario.

