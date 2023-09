Así puede postularse a una de las vacantes en la Embajada de EE. UU. en Colombia, hay sueldos de hasta de $24 millones

Las vacantes están habilitadas exclusivamente en Bogotá y están buscando desde conductores, hasta investigadores y especialistas de gestión de proyectos. Para quienes no manejan un inglés avanzado, no hay lío, pues la exigencia del idioma dependerá del cargo.

Estas son las ofertas disponibles

La Embajada de Estados Unidos en Colombia pidió a los colombianos no caer en las redes de hurto, pues estos procesos son directamente con ellos y no hay intermediarios. Las postulaciones no tienen ningún costo económico.