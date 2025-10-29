Así se construye el nuevo megaproyecto en el terreno del extinto Cici Aquapark: ¿qué será la nueva infraestructura?

El icónico Cici Aquapark, que durante años fue uno de los principales atractivos recreativos de Bogotá, dejará atrás definitivamente su imagen de parque acuático para dar paso a una nueva infraestructura de entretenimiento.

Parque Cici Aquapark | Foto: @CiciAquapark

En el terreno donde se levantaban las piscinas y los toboganes ahora avanza la demolición total de las viejas estructuras, con el propósito de construir un moderno centro de diversión bajo techo que transformará por completo la cara de la avenida 68.

La intervención forma parte de un proyecto privado que busca revitalizar un predio abandonado desde 2016, cuando el Cici cerró sus puertas por fallas estructurales y deficiencias en sismorresistencia.

Parque Cici Aquapark | Foto: Redes oficiales Twitter @CiciAquapark

Lo que hoy domina el paisaje son las retroexcavadoras y los montones de escombros que anuncian el comienzo de una nueva etapa para ese punto estratégico de la ciudad, junto al Parque Simón Bolívar.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), el nuevo complejo se alejará del concepto acuático y apostará por una infraestructura pensada para todas las edades, con espacios de Karts, zonas de videojuegos, atracciones mecánicas, áreas interactivas y un diseño completamente cubierto que permitirá su funcionamiento durante todo el año, sin depender de las condiciones climáticas.

Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá (IDRD) | Foto: Tomada de bogota.gov.co / API

El cambio no es solo de concepto, sino también de ingeniería. La nueva estructura será modular y contará con sistemas eléctricos, de ventilación y seguridad adaptados al alto flujo de visitantes.

Además, el proyecto está diseñado para integrarse al entorno urbano y aprovechar la ubicación privilegiada del lote, aportando a la renovación del corredor de la avenida 68, donde avanza también la construcción del tramo del nuevo TransMilenio.

Aunque la demolición ya comenzó, aún no hay una fecha confirmada para la inauguración del nuevo complejo. Sin embargo, la transformación del antiguo Cici Aquapark ya marca un hito en la reconversión de espacios de ocio en Bogotá.