Atento: estos son las afectaciones viales en Bogotá por cuenta de las lluvias hoy 15 de abril

Bogotá amaneció lluviosa y la administración distrital reportó las primeras afectaciones viales por cuenta de las precipitaciones.
De acuerdo con el reporte de las autoridades se presenta un espejo de agua en la avenida Caracas con Calle 33 (sentido sur-norte), una inundación en la avenida Caracas con avenida Comuneros; en el sector de Los Mártires, y un encharcamiento en la autopista Norte con Calle 170, en inmediaciones de la localidad de Usaquén.
Pronóstico del clima para hoy
Bogotá tendrá este martes 15 de abril una jornada marcada por lluvias en distintos momentos del día, de acuerdo con el más reciente reporte del IDIGER. Las precipitaciones, que variarán en intensidad según la hora y la zona de la ciudad, obligan a los ciudadanos a tomar precauciones en sus desplazamientos.
Durante la mañana se prevén lluvias entre ligeras y moderadas en amplios sectores de la capital, con mayor intensidad hacia el sur. Las localidades de Usme y Ciudad Bolívar serían las más impactadas en este primer tramo del día.
En horas de la tarde, el panorama no cambiará significativamente. El pronóstico indica lluvias de variada intensidad en gran parte de Bogotá, con énfasis en zonas del norte y centro como Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Chapinero y Teusaquillo. La temperatura máxima estimada para la jornada será de 20 °C, lo que mantendrá un ambiente frío y húmedo.
Al inicio de la noche, las lluvias tenderán a disminuir, aunque se esperan precipitaciones ligeras en Chapinero, Suba y Usaquén, junto con lloviznas dispersas en el resto de la ciudad.
Para quienes deseen hacer seguimiento en tiempo real a estas condiciones, el Distrito recomienda el uso de la plataforma Mapas Bogotá.
A través de este portal, los ciudadanos pueden consultar fácilmente el estado de las lluvias ingresando al sitio web, seleccionando la opción “Tipos de mapa”, luego “Otros mapas” y finalmente la capa de “Lluvias”. Allí, basta con digitar una dirección para conocer si en ese punto específico está lloviendo.