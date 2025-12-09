Aumenta número de personas quemadas con pólvora en Bogotá; este es el más reciente reporte

Desde los primeros días de diciembre se han registrado gran cantidad de personas quemadas al manipular pólvora, pese a las advertencias de las autoridades sobre el uso.

La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá dio a conocer que a corte de las 2:00 de la tarde de este 9 de diciembre, los heridos por esta práctica aumentaron en las últimas horas.

Según el más reciente reporte, hay 35 personas quemadas por usar pólvora en lo recorrido del año, donde nueve de ellas son menores de edad y los otros 26 son adultos.

Un mal uso de la pólvora puede cambiarlo todo en segundos. Cuidarnos es tarea de todos.#BogotáSinPólvora pic.twitter.com/VZvr0hcVky — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 9, 2025

Durante el 7 de diciembre, Noche de Velitas, Bogotá registró 23 personas lesionadas por el uso de pólvora, según el reporte consolidado a las 4:00 p. m. del 8 de diciembre. Entre los afectados, siete son menores de 18 años.

Del total de heridos, 14 permanecen hospitalizados, incluidos seis menores de edad. Además, se reportó que un menor estaba acompañado por un adulto bajo efectos del alcohol y que diez de los lesionados también se encontraban en estado de embriaguez.

El balance señala que los casos se registraron en las siguientes localidades: Usme (5), Engativá (5), Bosa (4), Suba (2), Los Mártires (2), San Cristóbal (2), Chapinero (1), Usaquén (1), Kennedy (1) y Puente Aranda (1).

Durante la noche de velitas en Bogotá se presentaron 7 menores de edad quemados con Pólvora. | Foto: Colprensa

“Seguimos comprometidos con prevenir las lesiones de pólvora, nuestros equipos están listos, pero no queremos ver a nadie más en una unidad de quemados. La pólvora no es un juego: mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Nuestro mensaje es simple: Celebrar sin pólvora es la mejor decisión para proteger a nuestras familias, cuidémonos y vivamos unas fiestas sin pólvora”, señaló Luis Alexander Moscoso, secretario (e) de Salud.

La Alcaldía de Bogotá fue enfática en mencionar que la red hospitalaria pública y privada de la ciudad está preparada para atender quemaduras, lesiones oculares, amputaciones e intoxicaciones asociadas a la pólvora.