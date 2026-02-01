Batalla campal entre presuntos hinchas de equipos bogotanos; video es viral en redes sociales

En las últimas horas se conocieron videos de una pelea entre presuntos hinchas de dos equipos de fútbol de la ciudad de Bogotá. En las imágenes se observa a dos grupos de personas con prendas representativas de Millonarios e Independiente Santa Fe.

Las primeras informaciones señalan que las confrontaciones se presentaron en la tarde del 31 de enero de 2026 en la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá, cuando aficionados del cuadro rojo se disponían a viajar a la ciudad de Tunja y tuvieron un altercado con ciudadanos que portaban indumentaria del cuadro embajador.

#BOGOTÁ. La tarde de ayer 31ENE, en el sector de Bomberos, loc/Kennedy, varios hinchas de Millonarios se enfrentaron con piedras, palos y hasta machete con un grupo de hinchas de Santa Fe. La Policía intervino para restablecer el orden. No se reportaron lesionados.… pic.twitter.com/8gIALcecPM — AlejoTSolucionamos (@JohnRodrig75852) February 1, 2026

Por medio de 4 videos, el usuario de X, @JohnRodrig75852, publicó el material en el cual se observan las confrontaciones que se presentaron y la respuesta de la Policía Nacional ante los hechos mencionados. Hay que destacar que estas dos hinchadas ya habían presentado altercados a finales del año pasado en el marco del concierto del grupo Damas Gratis en el Movistar Arena.

“La tarde de ayer 31 de enero, en el sector de Bomberos, localidad de Kennedy, varios hinchas de Millonarios se enfrentaron con piedras, palos y hasta machetes con un grupo de hinchas de Santa Fe. La Policía intervino para restablecer el orden. No se reportaron lesionados”, destacó la cuenta citada.

Hay que recordar que, en los últimos días, en la ciudad de Cúcuta perdió la vida un simpatizante del Atlético Bucaramanga en inmediaciones del estadio General Santander, en hechos que son investigados por las fuerzas de la ley actualmente y por los cuales se esperan una serie de sanciones para los responsables.

Próximos compromisos deportivos en Bogotá

Con la continuidad de la Liga BetPlay 2026, se desarrollarán una serie de compromisos en la ciudad de Bogotá. Millonarios recibirá en la noche del 1 de febrero al Independiente Medellín en el estadio El Campín.

Mañana, en horas de la tarde, Internacional de Bogotá jugará ante Deportes Tolima en el estadio Metropolitano de Techo. Por su parte, el fin de semana se tendrá el duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional en el estadio El Campín. Para dicho compromiso se realizarán las reuniones correspondientes para determinar la presencia de público visitante.

La semana culminará con el compromiso entre Fortaleza y América de Cali en el máximo escenario de los capitalinos, juego en el que se contará con la presencia de las dos hinchadas.