Bogotá | Secretaría de Seguridad responde a cuestionamientos por falta de mantenimiento a vehículos de la Policía

“Bogotá no solo necesita más policías, fiscales y jueces, además de otros recursos que solamente puede proveer el Gobierno nacional. La ciudad también necesita garantizar que los policías tengan sus vehículos funcionando bien. Un policía sin una moto, no hace un carajo”, puntualizó el cabildante.

Detalles de la denuncia

Se encontró que el 22 % de todos estos vehículos están fuera de servicio por diferentes razones: falta de mantenimiento, no cuentan con la revisión técnico mecánica o están accidentados. En resumen, la Policía en Bogotá no puede usar 1.522 de todos los carros y motos que tiene asignados. El 53 % de esos vehículos, es decir, 819, están fuera de servicio porque tienen la revisión técnico mecánica vencida.

Estos vehículos que están fuera de servicio están distribuidos en todas las estaciones y especialidades de la Policía. Hay unas con mayor afectación que otras. Por ejemplo, en la estación de Policía de Santa Fe, el 43 % de los vehículos no pueden ser utilizados: 68 de los 157 que tienen no están en condiciones de uso. Tunjuelito tiene un 35% en mal estado: 33 de 94 no están operando. Fontibón tiene el 19 % fuera de servicio: 22 de 115 no se pueden utilizar. En Engativá el 23 % no pueden sacarse: 48 de 207 están fuera de servicio. Y en Chapinero el 25 % está inoperable: 46 de 181 no se pueden emplear para movilizarse.