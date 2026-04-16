Caos vial en Bogotá por caída de gran árbol: piden asistencia de las autoridades

Un árbol de gran tamaño cayó en la tarde de este jueves 16 de abril en el sector de Modelia, en el occidente de Bogotá, generando alarma entre los residentes y afectaciones en la movilidad sobre la avenida La Esperanza con carrera 81.

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De acuerdo con las imágenes difundidas a través de redes sociales, el árbol, de varios metros de altura, terminó desplomándose sobre un taxi que transitaba por la zona en ese momento.

El vehículo quedó parcialmente aplastado por el peso del tronco y las ramas, lo que evidencia la magnitud del incidente. En el video también se observa a varias personas alrededor del taxi, mientras la escena llama la atención de quienes se encontraban en el sector al momento de lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si hay personas lesionadas, y las autoridades no han emitido un reporte detallado sobre posibles afectaciones humanas o materiales adicionales.

Entre tanto, la circulación en este punto de la ciudad se ha visto afectada debido al bloqueo parcial de la vía, lo que ha generado congestión y retrasos para los conductores que transitan por este corredor.

En redes sociales, usuarios han hecho un llamado urgente a las autoridades distritales, incluyendo organismos de emergencia y entidades encargadas del manejo del arbolado urbano, para que atiendan la situación lo más pronto posible.

Asimismo, solicitan la presencia de unidades de tránsito que permitan regular el flujo vehicular mientras se adelantan las labores necesarias para remover el árbol y habilitar completamente la vía.

La caída del árbol ha generado congestión vial. Foto: Redes sociales API

La caída del árbol provocó una reducción significativa en el paso de vehículos sobre la avenida La Esperanza, una vía clave para la movilidad en el occidente de la ciudad, especialmente para quienes se dirigen hacia el aeropuerto.

Este hecho también abre el debate en torno al cuidado de los espacios públicos y la importancia de fortalecer las medidas preventivas para evitar emergencias de este tipo.

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La revisión periódica del arbolado urbano, así como la implementación de estrategias de mantenimiento y monitoreo, se perfilan como aspectos clave para reducir riesgos y garantizar la seguridad de los ciudadanos en entornos urbanos.

Se espera que en las próximas horas se pueda normalizar el tránsito por la zona, luego de que las autoridades atiendan la situación.