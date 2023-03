Claudia López presentó al nuevo integrante de su familia y las críticas no dieron espera, ¿por qué?

Claudia López, alcaldesa de la capital del país, compartió por medio de su cuenta personal de Twitter fotografías del nuevo miembro de su familia, su mascota, con la cual posó bastante sonriente. “Llegó Dulce a casa. ¡Bienvenida!”, escribió para anunciar la llegada del animal a su hogar.

La mandataria compartió un tweet con tres fotografías y un video para presentarles a sus seguidores al canino. En medio de los comentarios, la funcionaria recibió varias críticas y hubo quienes expresaron su rechazo a la decisión de López.

Varios seguidores de la alcaldesa la felicitaron por la llegada de la nueva mascota a su casa; sin embargo, otros la criticaron, ya que según se puede apreciar el canino no parece ser una mascota adoptada. Dichos seguidores manifiestan que la mandataria debería dar ejemplo y promover la adopción de tantos animales en busca de un lugar seguro.

Claudia López presenta a su nueva mascota y recibe una ola de críticas. - Foto: tomada de la cuenta de Twitter@ClaudiaLopez

“66 mil perritos abandonados en Bogotá, ¿será uno de ellos? No creo”, y “me imagino que no adoptó. Muy mal”, ¿La adoptaste? No creo!”, “@AnimalesBOG haciendo campañas de adopción y hasta lo imposible por darle oportunidades a estos seres y la autoridad del Distrito no se hace partícipe, Muy mal!”, “Hubiera sido un detallazo adoptar y no comprar. Pero…”, “Cuidado y adoptan un criollito. Puro marketing político, amiga…”, “Divina aunque habría sido mejor dar ejemplo adoptando un perrito del @AnimalesBOG”.

Llegó Dulce a casa! Bienvenida! 🐾😘 pic.twitter.com/y52szsERGF — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 11, 2023

Pese a los comentarios anteriores, también hubo seguidores que felicitaron a la mandataria por la llegada del canino a su familia (que no se sabe si es adoptado o comprado), más conociendo que hace un año aproximadamente la mandataria y su esposa, Angélica Lozano, sufrieron la pérdida de su anterior mascota, Lucky.

Claudia López presenta su nueva mascota - Foto: tomada de la cuenta de Twitter@ClaudiaLopez

“Qué buena noticia @ClaudiaLopez @AngelicaLozanoC llegó una hija perruna con todo su amor”, “Buena noticia!! Que la disfruten, ¡Qué hermosa! ¿Y qué importa si es adoptada o no? Los que hablan tanto del de por qué no adoptó, ni un criollito tendrán en sus casas… Cada quien es libre de escoger. Desde que les den el amor y los cuiden hasta su último día de vida, todo está bien. ¡La gente es muy amargada y metiche”, “Felicitaciones!! Una nueva bebé siempre es motivo de alegría”, “Que es esa belleza de amor de algodón, Lucky estará feliz de ver qué otro angelito recibirá el amor que lo hizo tan feliz y las cuidara desde el cielo que hermosa Dulce toda una princesa felicitaciones”.

Claudia López le pidió al Congreso que “hunda” el proyecto de excarcelación masiva

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a lanzar fuertes críticas en contra del proyecto de humanización de penas que presentó el ministro de Justicia, Néstor Osuna, con el que se abriría la puerta a una excarcelación masiva de delincuentes y le pidió al Congreso de la República que hunda la iniciativa de ley.

La mandataria local insistió en que no puede aprobarse un proyecto de ley que podría beneficiar a la delincuencia con excarcelaciones masivas. “Por eso pido al Congreso de la República que hunda ese proyecto. Quiero sumar mi voz a la del fiscal general, para que se niegue ese proyecto de ley, y se retome la discusión del proyecto de ley que propuso Bogotá, donde se proponen más centros de reclusión, mejor hechos, y con segundas oportunidades para los victimarios”, señaló.

López recordó el hacinamiento que se registra en las unidades de reacción inmediata (URI) de Bogotá y en las estaciones de policía y advirtió que Bogotá “no negocia con el crimen”. Indicó que hay 3.109 personas privadas de la libertad, que representan un 252 % de hacinamiento. De estas personas, hay 384 condenadas, 2.691 sindicadas, y 34 más con medidas domiciliarias en revisión.