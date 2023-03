La alcaldesa Claudia López y su cruzada contra el proyecto de humanización carcelaria del Gobierno: “Es un proyecto de injusticia”

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha emprendido en las últimas semanas toda una cruzada contra el proyecto de ley radicado por el Gobierno Nacional con el que se busca la humanización de las cárceles en Colombia.

El proyecto ha generado controversia en el país por varios de los puntos propuestos, como los que elimina el delito de incesto, el que quita la cárcel por inasistencia alimentaria, el que permitiría que quienes cometan delitos de lesa humanidad puedan tener casa por cárcel e, incluso, según denunció el fiscal general, Francisco Barbosa, beneficiaría a grandes narcotraficantes.

Por eso, la alcaldesa de la capital no dudó en pedirle al Congreso que hunda el proyecto radicado por el Gobierno, pues “es un proyecto de injusticia, ese es un proyecto de impunidad, ese es un proyecto de excarcelación masiva a costa de la tranquilidad de los ciudadanos”.

El fiscal general Francisco Barbosa, hizo duros reparos frente a la modificación que se pretende hacer al código penal a través del proyecto de humanización de las penas, presentado por el Gobierno Nacional - Foto: Fiscalía

La mandataria local insistió en que no puede aprobarse un proyecto de ley que podría beneficiar a la delincuencia con excarcelaciones masivas. “Por eso pido al Congreso de la República que hunda ese proyecto. Quiero sumar mi voz a la del fiscal general, para que se niegue ese proyecto de ley, y se retome la discusión del proyecto de ley que propuso Bogotá, donde se proponen más centros de reclusión, mejor hechos, y con segundas oportunidades para los victimarios”, señaló.

En redes sociales, la alcaldesa López publicó un video en el que reiteró su llamado, junto con un texto en el que resume su posición. “Nos oponemos al excarcelamiento que propone @MinjusticiaCo, porque es impunidad e incrementar hurtos, acosos y violencia. Solicito al Congreso que hunda ese proyecto y retome la discusión del que propusimos en Bogotá con más y mejores centros de reclusión y 2das oportunidades”.

Nos oponemos al excarcelamiento que propone @MinjusticiaCo, porque es impunidad e incrementar hurtos, acosos y violencia. Solicito al Congreso que hunda ese proyecto y retome la discusión del que propusimos en Bogotá con más y mejores centros de reclusión y 2das oportunidades. pic.twitter.com/JTRNcURWHz — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 7, 2023

López recordó el hacinamiento que se registra en las unidades de reacción inmediata (URI) de Bogotá y en las estaciones de policía y advirtió que Bogotá “no negocia con el crimen”. Indicó que hay 3.109 personas privadas de la libertad, que representan un 252 % de hacinamiento. De estas personas, hay 384 condenadas, 2.691 sindicadas, y 34 más con medidas domiciliarias en revisión.

El proyecto sacaría a miles de personas de las cárceles - Foto: Getty Images/iStockphoto

“El hacinamiento en las cárceles nacionales se ha reducido a costa de hacinar más las URI y estaciones de policía en las ciudades. Todos los alcaldes de Asocapitales hemos hecho ese llamado de atención”, enfatizó la mandataria de la ciudad, quien dijo que “debemos jugar limpio entre todos”, al señalar que no se debe sobrepasar la capacidad que ya tienen esas instalaciones.

Firmatón

Esta no es la única acción de la alcaldesa contra el proyecto de ley radicado por el Gobierno. Desde finales de enero, López les pidió a los ciudadanos firmar una petición al presidente de la República, Gustavo Petro, y al ministro de Justicia, Néstor Osuna, con el fin de evitar que se haga efectiva la propuesta de excarcelar delincuentes, darles casa por cárcel u ofrecerles mayores gabelas a quienes violan la ley.

“Voy a enviarles esta carta y les voy a pedir que se la hagamos llegar no solo al ministro de Justicia y al presidente, sino a los congresistas, rogándoles que no le den impunidad a los delincuentes y que cuiden a los ciudadanos, como es su obligación”, señaló.

“Esta Alcaldía ha hecho todo lo que está a su alcance para que los ladrones y atracadores no queden impunes. No hemos logrado que 8 de cada 10 ladrones y atracadores que captura nuestra Policía en flagrancia no queden libres. Nos dijeron que se necesitaba un cambio en la ley de seguridad ciudadana, se hizo y eso no ha cambiado en nada”, contextualizó la mandataria.

La alcaldesa Claudia López dio a conocer una petición ciudadana contra la impunidad, convocando a la gente para que exprese su desacuerdo frente al proyecto de ley que pretende excarcelar delincuentes - Foto: Alcaldía de Bogotá

La alcaldesa aseguró que, de aprobarse este proyecto, saldrían de las cárceles sólo en Bogotá hasta 6.895 delincuentes.

Igualmente, López no ha escatimado esfuerzos en criticar la política carcelaria que busca promover el Gobierno Nacional. Aseguró que desde la Casa de Nariño se está manejando una “política de impunidad” con los delincuentes y de esa forma es muy difícil mejorar la seguridad en la ciudad.

“No logro entender por qué esa es la política del Gobierno Nacional, impunidad, impunidad; impunidad a los delincuentes, así es muy difícil mejorar la seguridad”, acotó López.